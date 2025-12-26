Хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату комуналки — роз’яснення

До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать низка осіб.

Фото: 24tv.ua

Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50 % знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році це – 4240 грн). про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

До членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:

дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та II групи або особами з інвалідністю І групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

