Кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот на оплату коммуналки — разъяснение

К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относится ряд лиц.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50 % скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2025 году — 4240 грн). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:

жена (муж);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

не состоящие в браке совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II групп либо лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает совместно с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет за ним уход, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающее совместно с ним.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.