Кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот на оплату коммуналки — разъяснение

07:36, 26 декабря 2025
К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относится ряд лиц.
Фото: 24tv.ua
Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50 % скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2025 году — 4240 грн). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

К членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:

  • жена (муж);
  • их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • не состоящие в браке совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II групп либо лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое проживает совместно с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляет за ним уход, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживающее совместно с ним.

Пенсионный фонд льготы УБД

