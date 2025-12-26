Як отримати кваліфікований електронний підпис — алгоритм дій

У ПФ нагадали, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, що таке кваліфікований електронний підпис та як його отримати.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) ‒ це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам та стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України, створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі, зазначив ПФ.

Основні переваги використання КЕП

підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі;

гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання;

зручність та швидкість підпису електронних документів.

Отримати КЕП в Україні можна швидко та зручно: онлайн через додаток «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), зокрема в податкову службу, ПриватБанк, Ощадбанк.

Що потрібно зробити для оформлення електронного підпису

Звернутися до одного з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (перелік за посиланням) з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера. Подати заявку та укласти договір про надання електронних довірчих послуг. Зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису (бажано на знімному носії, наприклад, на флешці).

Строк дії електронного ключа ‒ 1-2 роки.

Для входу на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП:

оберіть на вебпорталі у меню «Вхід» закладку «За КЕП»;

оберіть АЦСК, у якому було отримано КЕП;

завантажте КЕП, введіть пароль та виконайте вхід на вебпортал.

Після авторизації на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису користувач має можливість отримати такі послуги:

Інформаційні:

- доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з Реєстру застрахованих осіб (страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату);

- перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи;

- перегляд повідомлень та стану опрацювань звернень;

- отримання електронних документів з QR-кодом.

Заяви та звернення:

- оформлення заяви на призначення/перерахунок пенсії, субсидій, пільг;

- подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення;

- подача заяв-розрахунків для оплати лікарняних (для роботодавців);

- подання звернень та запитів;

- зміна способу отримання пенсії (з пошти на банківську картку).

Фінансові операції:

- сплата добровільних внесків на пенсійне страхування;

- благодійні пожертви до системи пенсійного страхування.

Додаткові сервіси:

- «Пенсійний калькулятор» для розрахунку майбутньої пенсії;

- запис на прийом до органу ПФУ;

- доступ до електронної пенсійної справи (для пенсіонерів).

