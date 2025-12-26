Як отримати кваліфікований електронний підпис — алгоритм дій
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, що таке кваліфікований електронний підпис та як його отримати.
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) ‒ це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам та стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України, створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі, зазначив ПФ.
Основні переваги використання КЕП
- підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі;
- гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання;
- зручність та швидкість підпису електронних документів.
Отримати КЕП в Україні можна швидко та зручно: онлайн через додаток «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), зокрема в податкову службу, ПриватБанк, Ощадбанк.
Що потрібно зробити для оформлення електронного підпису
- Звернутися до одного з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (перелік за посиланням) з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера.
- Подати заявку та укласти договір про надання електронних довірчих послуг.
- Зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису (бажано на знімному носії, наприклад, на флешці).
Строк дії електронного ключа ‒ 1-2 роки.
Для входу на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП:
- оберіть на вебпорталі у меню «Вхід» закладку «За КЕП»;
- оберіть АЦСК, у якому було отримано КЕП;
- завантажте КЕП, введіть пароль та виконайте вхід на вебпортал.
Після авторизації на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису користувач має можливість отримати такі послуги:
- Інформаційні:
- доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з Реєстру застрахованих осіб (страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату);
- перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи;
- перегляд повідомлень та стану опрацювань звернень;
- отримання електронних документів з QR-кодом.
- Заяви та звернення:
- оформлення заяви на призначення/перерахунок пенсії, субсидій, пільг;
- подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення;
- подача заяв-розрахунків для оплати лікарняних (для роботодавців);
- подання звернень та запитів;
- зміна способу отримання пенсії (з пошти на банківську картку).
- Фінансові операції:
- сплата добровільних внесків на пенсійне страхування;
- благодійні пожертви до системи пенсійного страхування.
- Додаткові сервіси:
- «Пенсійний калькулятор» для розрахунку майбутньої пенсії;
- запис на прийом до органу ПФУ;
- доступ до електронної пенсійної справи (для пенсіонерів).
