Как получить квалифицированную электронную подпись — алгоритм действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, что такое квалифицированная электронная подпись и как ее получить.
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это цифровая подпись, которая соответствует юридическим требованиям и стандартам безопасности, установленным законодательством Украины, создается с использованием средства квалифицированной электронной подписи и основывается на квалифицированном сертификате открытого ключа.
Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумажном документе.
Основные преимущества использования КЭП
- подтверждение того, что электронная подпись принадлежит конкретному лицу;
- гарантия того, что документы или сообщения, подписанные КЭП, не были изменены после подписания;
- удобство и скорость подписания электронных документов.
Получить КЭП в Украине можно быстро и удобно: онлайн через приложение «Дія» либо обратившись в аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК), в частности в налоговую службу, ПриватБанк, Ощадбанк.
Что нужно сделать для оформления электронной подписи
- Обратиться к одному из квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (перечень по ссылке) с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера.
- Подать заявку и заключить договор о предоставлении электронных доверительных услуг.
- Сохранить полученный электронный ключ для наложения подписи (желательно на съемном носителе, например, на флешке).
Срок действия электронного ключа — 1–2 года.
Для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП:
- выберите на веб-портале в меню «Вход» вкладку «По КЭП»;
- выберите АЦСК, в котором был получен КЭП;
- загрузите КЭП, введите пароль и выполните вход на веб-портал.
После авторизации на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи пользователь может получить следующие услуги:
Информационные:
- доступ к данным персональной электронной учетной карточки и сведениям из Реестра застрахованных лиц (страховой стаж, периоды трудовой деятельности и сведения о заработной плате);
- просмотр электронной трудовой книжки и пенсионного дела;
- просмотр сообщений и состояния обработки обращений;
- получение электронных документов с QR-кодом.
Заявления и обращения:
- оформление заявления на назначение/перерасчет пенсии, субсидий, льгот;
- подача электронного заявления на оформление пенсионного удостоверения;
- подача заявлений-расчетов для оплаты больничных (для работодателей);
- подача обращений и запросов;
- изменение способа получения пенсии (с почты на банковскую карту).
Финансовые операции:
- уплата добровольных взносов на пенсионное страхование;
- благотворительные пожертвования в систему пенсионного страхования.
Дополнительные сервисы:
«Пенсионный калькулятор» для расчета будущей пенсии;
- запись на прием в орган ПФУ;
- доступ к электронному пенсионному делу (для пенсионеров).
