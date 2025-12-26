Как получить квалифицированную электронную подпись — алгоритм действий

В ПФ напомнили, что квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумажном документе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, что такое квалифицированная электронная подпись и как ее получить.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это цифровая подпись, которая соответствует юридическим требованиям и стандартам безопасности, установленным законодательством Украины, создается с использованием средства квалифицированной электронной подписи и основывается на квалифицированном сертификате открытого ключа.

Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумажном документе.

Основные преимущества использования КЭП

подтверждение того, что электронная подпись принадлежит конкретному лицу;

гарантия того, что документы или сообщения, подписанные КЭП, не были изменены после подписания;

удобство и скорость подписания электронных документов.

Получить КЭП в Украине можно быстро и удобно: онлайн через приложение «Дія» либо обратившись в аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК), в частности в налоговую службу, ПриватБанк, Ощадбанк.

Что нужно сделать для оформления электронной подписи

Обратиться к одному из квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (перечень по ссылке) с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера. Подать заявку и заключить договор о предоставлении электронных доверительных услуг. Сохранить полученный электронный ключ для наложения подписи (желательно на съемном носителе, например, на флешке).

Срок действия электронного ключа — 1–2 года.

Для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП:

выберите на веб-портале в меню «Вход» вкладку «По КЭП»;

выберите АЦСК, в котором был получен КЭП;

загрузите КЭП, введите пароль и выполните вход на веб-портал.

После авторизации на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи пользователь может получить следующие услуги:

Информационные:

доступ к данным персональной электронной учетной карточки и сведениям из Реестра застрахованных лиц (страховой стаж, периоды трудовой деятельности и сведения о заработной плате);

просмотр электронной трудовой книжки и пенсионного дела;

просмотр сообщений и состояния обработки обращений;

получение электронных документов с QR-кодом.

Заявления и обращения:

оформление заявления на назначение/перерасчет пенсии, субсидий, льгот;

подача электронного заявления на оформление пенсионного удостоверения;

подача заявлений-расчетов для оплаты больничных (для работодателей);

подача обращений и запросов;

изменение способа получения пенсии (с почты на банковскую карту).

Финансовые операции:

уплата добровольных взносов на пенсионное страхование;

благотворительные пожертвования в систему пенсионного страхования.

Дополнительные сервисы:

«Пенсионный калькулятор» для расчета будущей пенсии;

запись на прием в орган ПФУ;

доступ к электронному пенсионному делу (для пенсионеров).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.