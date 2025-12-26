  1. В Украине

Как получить квалифицированную электронную подпись — алгоритм действий

07:00, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ПФ напомнили, что квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумажном документе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, что такое квалифицированная электронная подпись и как ее получить.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это цифровая подпись, которая соответствует юридическим требованиям и стандартам безопасности, установленным законодательством Украины, создается с использованием средства квалифицированной электронной подписи и основывается на квалифицированном сертификате открытого ключа.

Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумажном документе.

Основные преимущества использования КЭП

  • подтверждение того, что электронная подпись принадлежит конкретному лицу;
  • гарантия того, что документы или сообщения, подписанные КЭП, не были изменены после подписания;
  • удобство и скорость подписания электронных документов.

Получить КЭП в Украине можно быстро и удобно: онлайн через приложение «Дія» либо обратившись в аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК), в частности в налоговую службу, ПриватБанк, Ощадбанк.

Что нужно сделать для оформления электронной подписи

  1. Обратиться к одному из квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (перечень по ссылке) с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера.
  2. Подать заявку и заключить договор о предоставлении электронных доверительных услуг.
  3. Сохранить полученный электронный ключ для наложения подписи (желательно на съемном носителе, например, на флешке).

Срок действия электронного ключа — 1–2 года.

Для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП:

  • выберите на веб-портале в меню «Вход» вкладку «По КЭП»;
  • выберите АЦСК, в котором был получен КЭП;
  • загрузите КЭП, введите пароль и выполните вход на веб-портал.

После авторизации на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи пользователь может получить следующие услуги:

Информационные:

  • доступ к данным персональной электронной учетной карточки и сведениям из Реестра застрахованных лиц (страховой стаж, периоды трудовой деятельности и сведения о заработной плате);
  • просмотр электронной трудовой книжки и пенсионного дела;
  • просмотр сообщений и состояния обработки обращений;
  • получение электронных документов с QR-кодом.

Заявления и обращения:

  • оформление заявления на назначение/перерасчет пенсии, субсидий, льгот;
  • подача электронного заявления на оформление пенсионного удостоверения;
  • подача заявлений-расчетов для оплаты больничных (для работодателей);
  • подача обращений и запросов;
  • изменение способа получения пенсии (с почты на банковскую карту).

Финансовые операции:

  • уплата добровольных взносов на пенсионное страхование;
  • благотворительные пожертвования в систему пенсионного страхования.

Дополнительные сервисы:

«Пенсионный калькулятор» для расчета будущей пенсии;

  • запись на прием в орган ПФУ;
  • доступ к электронному пенсионному делу (для пенсионеров).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]