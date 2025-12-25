Які документи потрібні для виїзду з твариною до ЄС: покрокова інструкція для власників

Як виїхати за кордон з домашнім улюбленцем: вимоги ЄС і строки підготовки.

Українці все частіше подорожують за кордон разом із домашніми улюбленцями. Водночас підготовка тварини до виїзду в країни Європейського Союзу потребує часу та чіткого дотримання ветеринарних вимог. У деяких випадках підготовка може тривати до кількох місяців, тому фахівці радять починати її завчасно.

Чому підготовка займає кілька місяців

Для перетину кордону з твариною до країн ЄС обов’язковою є перевірка рівня антитіл до вірусу сказу. Після забору крові необхідно витримати тримісячний період очікування — це одна з ключових вимог Євросоюзу. З огляду на те, що авіасполучення з України залишається обмеженим, багато подорожей проходять саме через країни ЄС, де ці правила діють без винятків.

Основні етапи підготовки тварини до виїзду

Перед поїздкою власникам необхідно виконати кілька обов’язкових кроків:

Чипування та вакцинація проти сказу. Усі дані мають бути внесені до офіційного ветеринарного паспорта.

Здача аналізу крові на титр антитіл до сказу. Аналіз проводять не раніше ніж через 30 днів після вакцинації.

Очікування 3 місяці після забору крові. Лише після цього можна оформлювати документи для виїзду до ЄС.

Таким чином, мінімальний строк підготовки тварини до поїздки за кордон становить кілька місяців.

Як скоротити час підготовки

Фахівці радять вакцинувати тварину від сказу щороку, навіть якщо поїздка не планується найближчим часом. За умови регулярної ревакцинації повторно здавати аналіз на титр антитіл не потрібно, а тримісячний період очікування не застосовується. У такому разі підготовка до виїзду може зайняти лише кілька днів.

Важливо пам’ятати: якщо ревакцинацію пропущено хоча б на один день, процедуру доведеться проходити знову — з повторною здачею крові та новим тримісячним очікуванням.

Документи перед виїздом

Безпосередньо перед перетином кордону (не пізніше ніж за 72 години) необхідно оформити:

форму Ф1;

ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Ці документи видають державні ветеринарні лікарі та інспектори Держпродспоживслужби.

