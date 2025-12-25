  1. Общество

Какие документы нужны для выезда с животным в ЕС: пошаговая инструкция для владельцев

22:18, 25 декабря 2025
Как выехать за границу с домашним питомцем: требования ЕС и сроки подготовки.
Какие документы нужны для выезда с животным в ЕС: пошаговая инструкция для владельцев
Украинцы все чаще путешествуют за границу вместе с домашними питомцами. В то же время подготовка животного к выезду в страны Европейского Союза требует времени и строгого соблюдения ветеринарных требований. В некоторых случаях подготовка может длиться до нескольких месяцев, поэтому специалисты советуют начинать ее заблаговременно.

Почему подготовка занимает несколько месяцев

Для пересечения границы с животным в страны ЕС обязательной является проверка уровня антител к вирусу бешенства. После забора крови необходимо выдержать трехмесячный период ожидания — это одно из ключевых требований Евросоюза. Учитывая, что авиасообщение с Украиной остается ограниченным, многие поездки проходят именно через страны ЕС, где эти правила действуют без исключений.

Основные этапы подготовки животного к выезду

Перед поездкой владельцам необходимо выполнить несколько обязательных шагов:

  • Чипирование и вакцинация против бешенства. Все данные должны быть внесены в официальный ветеринарный паспорт.
  • Сдача анализа крови на титр антител к бешенству. Анализ проводят не ранее чем через 30 дней после вакцинации.
  • Ожидание 3 месяца после забора крови. Только после этого можно оформлять документы для выезда в ЕС.

Таким образом, минимальный срок подготовки животного к поездке за границу составляет несколько месяцев.

Как сократить время подготовки

Специалисты советуют вакцинировать животное от бешенства один раз в год, даже если поездка не планируется в ближайшее время. При условии регулярной ревакцинации повторно сдавать анализ на титр антител не требуется, а трехмесячный период ожидания не применяется. В таком случае подготовка к выезду может занять всего несколько дней.

Важно помнить: если срок ревакцинации пропущен хотя бы на один день, процедуру придется проходить заново — с повторной сдачей крови и новым трехмесячным ожиданием.

Документы перед выездом

Непосредственно перед пересечением границы (не позднее чем за 72 часа) необходимо оформить:

  • форму Ф1;
  • ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.

Эти документы оформляют государственные ветеринарные врачи и инспекторы Госпродпотребслужбы.

