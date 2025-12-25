Какие документы нужны для выезда с животным в ЕС: пошаговая инструкция для владельцев
Украинцы все чаще путешествуют за границу вместе с домашними питомцами. В то же время подготовка животного к выезду в страны Европейского Союза требует времени и строгого соблюдения ветеринарных требований. В некоторых случаях подготовка может длиться до нескольких месяцев, поэтому специалисты советуют начинать ее заблаговременно.
Почему подготовка занимает несколько месяцев
Для пересечения границы с животным в страны ЕС обязательной является проверка уровня антител к вирусу бешенства. После забора крови необходимо выдержать трехмесячный период ожидания — это одно из ключевых требований Евросоюза. Учитывая, что авиасообщение с Украиной остается ограниченным, многие поездки проходят именно через страны ЕС, где эти правила действуют без исключений.
Основные этапы подготовки животного к выезду
Перед поездкой владельцам необходимо выполнить несколько обязательных шагов:
- Чипирование и вакцинация против бешенства. Все данные должны быть внесены в официальный ветеринарный паспорт.
- Сдача анализа крови на титр антител к бешенству. Анализ проводят не ранее чем через 30 дней после вакцинации.
- Ожидание 3 месяца после забора крови. Только после этого можно оформлять документы для выезда в ЕС.
Таким образом, минимальный срок подготовки животного к поездке за границу составляет несколько месяцев.
Как сократить время подготовки
Специалисты советуют вакцинировать животное от бешенства один раз в год, даже если поездка не планируется в ближайшее время. При условии регулярной ревакцинации повторно сдавать анализ на титр антител не требуется, а трехмесячный период ожидания не применяется. В таком случае подготовка к выезду может занять всего несколько дней.
Важно помнить: если срок ревакцинации пропущен хотя бы на один день, процедуру придется проходить заново — с повторной сдачей крови и новым трехмесячным ожиданием.
Документы перед выездом
Непосредственно перед пересечением границы (не позднее чем за 72 часа) необходимо оформить:
- форму Ф1;
- ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.
Эти документы оформляют государственные ветеринарные врачи и инспекторы Госпродпотребслужбы.
