  1. У світі

Під час клінічного дослідження препарату для лікування гемофілії помер пацієнт – Pfizer почала перевірку

21:53, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Смерть настала після серйозних ускладнень під час випробування препарату Hympavzi.
Під час клінічного дослідження препарату для лікування гемофілії помер пацієнт – Pfizer почала перевірку
Фото: Medical Dialogues
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час клінічного дослідження препарату компанії Pfizer для лікування гемофілії помер пацієнт. Інцидент став черговою проблемою для фармацевтичної компанії у сфері розробки ліків для лікування захворювань крові, повідомляє Bloomberg.

За інформацією Європейського консорціуму гемофілії, смерть настала 14 грудня після виникнення у пацієнта серйозних побічних ускладнень, зокрема інсульту та крововиливу в мозок. Пацієнт брав участь у відкритому розширеному клінічному дослідженні препарату Hympavzi.

Hympavzi схвалений для лікування порушень згортання крові, які можуть спричиняти небезпечні для життя кровотечі в м’язах, суглобах і внутрішніх органах. У 2023 році регуляторні органи США та Європейського Союзу дозволили застосування препарату для профілактики або зменшення частоти кровотеч у визначених груп пацієнтів із гемофілією.

На відміну від традиційної терапії, що базується на введенні факторів згортання, препарат Pfizer діє за іншим механізмом — він впливає на один із білків, залучених у процес згортання крові. Компанія позиціонувала Hympavzi як перший препарат такого типу, водночас на ринку вже існують альтернативні методи лікування.

У Pfizer заявили, що наразі збирають додаткову інформацію, аби краще зрозуміти обставини смерті пацієнта. У компанії також наголосили, що на основі поточних знань і наявних клінічних даних не очікують негативного впливу інциденту на безпеку інших пацієнтів, які отримують препарат.

В останні роки Pfizer неодноразово стикалася з проблемами безпеки під час розробки ліків для лікування захворювань крові. Торік компанія вивела з ринку препарат для лікування серпоподібноклітинної анемії, пояснивши це дисбалансом між кількістю смертей і ускладнень захворювання серед пацієнтів.

Крім того, генна терапія гемофілії поки не змогла досягти комерційного успіху. На початку цього року Pfizer оголосила про припинення розробки власної генної терапії менш ніж через рік після її схвалення у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вакцина медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]