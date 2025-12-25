Під час клінічного дослідження препарату для лікування гемофілії помер пацієнт – Pfizer почала перевірку

Смерть настала після серйозних ускладнень під час випробування препарату Hympavzi.

Фото: Medical Dialogues

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час клінічного дослідження препарату компанії Pfizer для лікування гемофілії помер пацієнт. Інцидент став черговою проблемою для фармацевтичної компанії у сфері розробки ліків для лікування захворювань крові, повідомляє Bloomberg.

За інформацією Європейського консорціуму гемофілії, смерть настала 14 грудня після виникнення у пацієнта серйозних побічних ускладнень, зокрема інсульту та крововиливу в мозок. Пацієнт брав участь у відкритому розширеному клінічному дослідженні препарату Hympavzi.

Hympavzi схвалений для лікування порушень згортання крові, які можуть спричиняти небезпечні для життя кровотечі в м’язах, суглобах і внутрішніх органах. У 2023 році регуляторні органи США та Європейського Союзу дозволили застосування препарату для профілактики або зменшення частоти кровотеч у визначених груп пацієнтів із гемофілією.

На відміну від традиційної терапії, що базується на введенні факторів згортання, препарат Pfizer діє за іншим механізмом — він впливає на один із білків, залучених у процес згортання крові. Компанія позиціонувала Hympavzi як перший препарат такого типу, водночас на ринку вже існують альтернативні методи лікування.

У Pfizer заявили, що наразі збирають додаткову інформацію, аби краще зрозуміти обставини смерті пацієнта. У компанії також наголосили, що на основі поточних знань і наявних клінічних даних не очікують негативного впливу інциденту на безпеку інших пацієнтів, які отримують препарат.

В останні роки Pfizer неодноразово стикалася з проблемами безпеки під час розробки ліків для лікування захворювань крові. Торік компанія вивела з ринку препарат для лікування серпоподібноклітинної анемії, пояснивши це дисбалансом між кількістю смертей і ускладнень захворювання серед пацієнтів.

Крім того, генна терапія гемофілії поки не змогла досягти комерційного успіху. На початку цього року Pfizer оголосила про припинення розробки власної генної терапії менш ніж через рік після її схвалення у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.