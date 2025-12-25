Во время клинического исследования препарата для лечения гемофилии скончался пациент – Pfizer начала проверку

Смерть наступила после серьезных осложнений во время испытания препарата Hympavzi.

Во время клинического исследования препарата компании Pfizer для лечения гемофилии скончался пациент. Инцидент стал очередной проблемой для фармацевтической компании в сфере разработки лекарств для лечения заболеваний крови, сообщает Bloomberg.

По информации Европейского консорциума гемофилии, смерть наступила 14 декабря после возникновения у пациента серьезных побочных осложнений, в частности инсульта и кровоизлияния в мозг. Пациент участвовал в открытом расширенном клиническом исследовании препарата Hympavzi.

Hympavzi одобрен для лечения нарушений свертываемости крови, которые могут вызывать опасные для жизни кровотечения в мышцах, суставах и внутренних органах. В 2023 году регулирующие органы США и Европейского Союза разрешили применение препарата для профилактики или уменьшения частоты кровотечений у определенных групп пациентов с гемофилией.

В отличие от традиционной терапии, основанной на введении факторов свертывания, препарат Pfizer действует по другому механизму — он влияет на один из белков, вовлеченных в процесс свертывания крови. Компания позиционировала Hympavzi как первый препарат такого типа, в то же время на рынке уже существуют альтернативные методы лечения.

В Pfizer заявили, что в настоящее время собирают дополнительную информацию, чтобы лучше понять обстоятельства смерти пациента. В компании также подчеркнули, что на основе текущих знаний и имеющихся клинических данных не ожидают негативного влияния инцидента на безопасность других пациентов, получающих препарат.

В последние годы Pfizer неоднократно сталкивалась с проблемами безопасности при разработке лекарств для лечения заболеваний крови. В прошлом году компания вывела с рынка препарат для лечения серповидноклеточной анемии, объяснив это дисбалансом между количеством смертей и осложнениями заболевания среди пациентов.

Кроме того, генная терапия гемофилии пока не смогла достичь коммерческого успеха. В начале этого года Pfizer объявила о прекращении разработки собственной генной терапии менее чем через год после ее одобрения в США.

