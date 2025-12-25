  1. В мире

Во время клинического исследования препарата для лечения гемофилии скончался пациент – Pfizer начала проверку

21:53, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Смерть наступила после серьезных осложнений во время испытания препарата Hympavzi.
Во время клинического исследования препарата для лечения гемофилии скончался пациент – Pfizer начала проверку
Фото: Medical Dialogues
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время клинического исследования препарата компании Pfizer для лечения гемофилии скончался пациент. Инцидент стал очередной проблемой для фармацевтической компании в сфере разработки лекарств для лечения заболеваний крови, сообщает Bloomberg.

По информации Европейского консорциума гемофилии, смерть наступила 14 декабря после возникновения у пациента серьезных побочных осложнений, в частности инсульта и кровоизлияния в мозг. Пациент участвовал в открытом расширенном клиническом исследовании препарата Hympavzi.

Hympavzi одобрен для лечения нарушений свертываемости крови, которые могут вызывать опасные для жизни кровотечения в мышцах, суставах и внутренних органах. В 2023 году регулирующие органы США и Европейского Союза разрешили применение препарата для профилактики или уменьшения частоты кровотечений у определенных групп пациентов с гемофилией.

В отличие от традиционной терапии, основанной на введении факторов свертывания, препарат Pfizer действует по другому механизму — он влияет на один из белков, вовлеченных в процесс свертывания крови. Компания позиционировала Hympavzi как первый препарат такого типа, в то же время на рынке уже существуют альтернативные методы лечения.

В Pfizer заявили, что в настоящее время собирают дополнительную информацию, чтобы лучше понять обстоятельства смерти пациента. В компании также подчеркнули, что на основе текущих знаний и имеющихся клинических данных не ожидают негативного влияния инцидента на безопасность других пациентов, получающих препарат.

В последние годы Pfizer неоднократно сталкивалась с проблемами безопасности при разработке лекарств для лечения заболеваний крови. В прошлом году компания вывела с рынка препарат для лечения серповидноклеточной анемии, объяснив это дисбалансом между количеством смертей и осложнениями заболевания среди пациентов.

Кроме того, генная терапия гемофилии пока не смогла достичь коммерческого успеха. В начале этого года Pfizer объявила о прекращении разработки собственной генной терапии менее чем через год после ее одобрения в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США вакцина медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]