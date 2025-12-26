Українці, які офіційно працюють, можуть повернути частину сплачених податків: хто має право

Частину витрат на навчання, іпотеку, благодійність, страхові та пенсійні внески, оренду житла для ВПО та інші цілі можна повернути.

Громадяни України, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), мають право на податкову знижку — повернення частини сплачених податків.

Податкова знижка дозволяє компенсувати частину витрат, зокрема на навчання, іпотеку за програмою «Доступне житло», страхові та пенсійні внески, благодійну допомогу, а також інші витрати, передбачені законодавством, за наявності підтвердних документів.

Для отримання податкової знижки за 2024 рік необхідно до 31 грудня 2025 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет платника податків, особисто в територіальних органах Державної податкової служби або поштовим відправленням.

Після прийняття рішення щодо надання податкової знижки кошти перераховуються на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів.

Детальний перелік витрат, які можуть бути включені до податкової знижки, наведено в інфографіці.

