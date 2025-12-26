  1. В Україні

Українці, які офіційно працюють, можуть повернути частину сплачених податків: хто має право

07:18, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частину витрат на навчання, іпотеку, благодійність, страхові та пенсійні внески, оренду житла для ВПО та інші цілі можна повернути.
Українці, які офіційно працюють, можуть повернути частину сплачених податків: хто має право
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), мають право на податкову знижку — повернення частини сплачених податків.

Податкова знижка дозволяє компенсувати частину витрат, зокрема на навчання, іпотеку за програмою «Доступне житло», страхові та пенсійні внески, благодійну допомогу, а також інші витрати, передбачені законодавством, за наявності підтвердних документів.

Для отримання податкової знижки за 2024 рік необхідно до 31 грудня 2025 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет платника податків, особисто в територіальних органах Державної податкової служби або поштовим відправленням.

Після прийняття рішення щодо надання податкової знижки кошти перераховуються на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів.

Детальний перелік витрат, які можуть бути включені до податкової знижки, наведено в інфографіці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нові вимоги до сайтів і електронних послуг: у Раді з’явився альтернативний законопроєкт щодо цифрової доступності

Законопроєкт передбачає впровадження національного стандарту цифрової доступності, розширює сфери його застосування та встановлює рівні зобов’язання для державних органів і приватних компаній.

В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]