Украинцы, которые официально работают, могут вернуть часть уплаченных налогов: кто имеет право

07:18, 26 декабря 2025
Часть расходов на обучение, ипотеку, благотворительность, страховые и пенсионные взносы, аренду жилья для ВПЛ и другие цели можно вернуть.
Граждане Украины, которые официально трудоустроены и уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), имеют право на налоговую скидку — возврат части уплаченных налогов.

Налоговая скидка позволяет компенсировать часть расходов, в частности на обучение, ипотеку по программе «Доступное жилье», страховые и пенсионные взносы, благотворительную помощь, а также другие расходы, предусмотренные законодательством, при наличии подтверждающих документов.

Для получения налоговой скидки за 2024 год необходимо до 31 декабря 2025 года включительно подать декларацию о имущественном состоянии и доходах. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, лично в территориальных органах Государственной налоговой службы или почтовым отправлением.

После принятия решения о предоставлении налоговой скидки средства перечисляются на банковский счет налогоплательщика в течение 60 календарных дней.

Подробный перечень расходов, которые могут быть включены в налоговую скидку, приведен в инфографике.

Украина налоги

