Корнієнко анонсував перше засідання робочої групи щодо проведення виборів під час війни

Перше засідання відбудеться онлайн у п’ятницю, 26 грудня.

У п’ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану та в повоєнний період. Засідання відбудеться онлайн о 13:00, повідомив голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

До складу групи вже долучено близько 60 осіб, серед яких представники всіх парламентських фракцій, ключових громадських організацій, органів виконавчої влади, силових структур та Центральної виборчої комісії. Засідання проходитиме під керівництвом голови робочої групи та трьох його заступників, серед яких очільники профільних парламентських комітетів.

«За посадою в групу входить голова підкомітету з питань виборів, заступниця голови комітету з питань державної влади Аліна Загоруйко і понад 5 членів профільного комітету, тому що їм потім писати законопроєкти. Тобто група велика, депутатів багато. Також я допускаю, що, можливо, завтра будуть брати участь і представники фракцій та груп не тільки зі складу робочої групи, — зазначив Корнієнко.

Перше засідання розділене на два блоки. Перший – організаційний, під час якого обговорюватиметься структура роботи та формування тематичних підгруп для детального технічного опрацювання. Другий блок передбачає заслуховування презентації ЦВК про проблеми та виклики проведення виборів під час воєнного стану і в повоєнний період, а також обговорення можливих рішень.

Засідання транслюватиметься онлайн у соціальних мережах та на YouTube, щоб забезпечити прозорість процесу та інформованість громадськості.

