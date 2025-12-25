  1. В Україні

Корнієнко анонсував перше засідання робочої групи щодо проведення виборів під час війни

21:58, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перше засідання відбудеться онлайн у п’ятницю, 26 грудня.
Корнієнко анонсував перше засідання робочої групи щодо проведення виборів під час війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану та в повоєнний період. Засідання відбудеться онлайн о 13:00, повідомив голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

До складу групи вже долучено близько 60 осіб, серед яких представники всіх парламентських фракцій, ключових громадських організацій, органів виконавчої влади, силових структур та Центральної виборчої комісії. Засідання проходитиме під керівництвом голови робочої групи та трьох його заступників, серед яких очільники профільних парламентських комітетів.

«За посадою в групу входить голова підкомітету з питань виборів, заступниця голови комітету з питань державної влади Аліна Загоруйко і понад 5 членів профільного комітету, тому що їм потім писати законопроєкти. Тобто група велика, депутатів багато. Також я допускаю, що, можливо, завтра будуть брати участь і представники фракцій та груп не тільки зі складу робочої групи, — зазначив Корнієнко.

Перше засідання розділене на два блоки. Перший – організаційний, під час якого обговорюватиметься структура роботи та формування тематичних підгруп для детального технічного опрацювання. Другий блок передбачає заслуховування презентації ЦВК про проблеми та виклики проведення виборів під час воєнного стану і в повоєнний період, а також обговорення можливих рішень.

Засідання транслюватиметься онлайн у соціальних мережах та на YouTube, щоб забезпечити прозорість процесу та інформованість громадськості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]