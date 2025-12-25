  1. В Украине

Корниенко анонсировал первое заседание рабочей группы по проведению выборов во время войны

21:58, 25 декабря 2025
Первое заседание состоится онлайн в пятницу, 26 декабря.
В пятницу, 26 декабря, состоится первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов во время военного положения и в послевоенный период. Заседание состоится онлайн в 13:00, сообщил председатель группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

В состав группы уже вошли около 60 человек, среди которых представители всех парламентских фракций, ключевых общественных организаций, органов исполнительной власти, силовых структур и Центральной избирательной комиссии. Заседание будет проходить под руководством председателя рабочей группы и трех его заместителей, среди которых руководители профильных парламентских комитетов.

«По должности в группу входит председатель подкомитета по вопросам выборов, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Алина Загоруйко и более 5 членов профильного комитета, потому что им потом писать законопроекты. То есть группа большая, депутатов много. Также я допускаю, что, возможно, завтра будут участвовать и представители фракций и групп не только из состава рабочей группы, — отметил Корниенко.

Первое заседание разделено на два блока. Первый – организационный, во время которого будет обсуждаться структура работы и формирование тематических подгрупп для детальной технической проработки. Второй блок предусматривает заслушивание презентации ЦИК о проблемах и вызовах проведения выборов во время военного положения и в послевоенный период, а также обсуждение возможных решений.

Заседание будет транслироваться онлайн в социальных сетях и на YouTube, чтобы обеспечить прозрачность процесса и информированность общественности.

