Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання – пояснення Мін’юсту

Мін'юст пояснив, коли колишній чоловік або дружина зобов’язані платити аліменти.

Законодавство України встановлює права та обов’язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Пояснення надав Мін’юст.

Обов’язок матеріальної підтримки під час шлюбу

Відповідно до статті 75 Сімейного кодексу України дружина та чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.

Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати.

Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю I, II чи III групи.

Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних відносинах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановлено судом.

Той, хто став непрацездатним через протиправну поведінку другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди за Цивільним кодексом України.

Статтею 90 Кодексу встановлено взаємний обов’язок подружжя брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою або каліцтвом другого.

Право на утримання після розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу.

Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо:

стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги та колишній чоловік/дружина може її надавати;

стала особою з інвалідністю після спливу одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка/дружини під час шлюбу;

на момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше п’яти років, за умови спільного проживання не менш як десять років;

у зв’язку з вихованням дитини, веденням господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду — право на утримання триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу, якщо є потреба в допомозі та колишній чоловік/дружина може її надавати (стаття 76 Кодексу).

Способи надання утримання

За домовленістю

Утримання надається в натуральній або грошовій формі за згодою подружжя.

Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір укладається письмово та нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса (статті 77, 78 Кодексу).

За рішенням суду

За рішенням суду аліменти присуджуються, як правило, у грошовій формі, сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед.

Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за минулий час, але не більше ніж за один рік.

Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності; при продовженні інвалідності стягнення продовжується без додаткового рішення суду.

У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду.

Аліменти присуджуються у частці від заробітку (доходу) та/або у твердій грошовій сумі. Розмір може змінюватися за рішенням суду за позовом платника чи одержувача через зміну матеріального чи сімейного стану (статті 77, 79, 80 Кодексу).

Припинення права на утримання

Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу — від дня настання цих обставин.

Якщо після припинення права стягнення триває, суми, одержані як аліменти, вважаються без достатньої підстави та підлягають поверненню, але не більше ніж за три роки.

Право на аліменти, присуджені судом, може припинятися рішенням суду, якщо одержувач перестав потребувати допомоги або платник неспроможний її надавати.

Право припиняється у випадках, передбачених статтями 83, 85, 87 і 89 Кодексу (стаття 82 Кодексу).

Позбавлення права на утримання або обмеження строком

Суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо:

шлюб тривав нетривалий час;

непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення;

непрацездатність або тяжка хвороба прихована при реєстрації шлюбу;

одержувач свідомо поставив себе в становище, що потребує допомоги (стаття 83 Кодексу).

Право дружини на утримання під час вагітності та з дитиною

Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до трьох років (до шести років, якщо дитина має вади розвитку).

Право незалежне від працевлаштування та матеріального становища дружини, якщо чоловік може надавати допомогу. Зберегається після розірвання шлюбу.

Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.

Право припиняється у разі припинення вагітності, народження мертвої дитини, передачі дитини іншій особі, смерті дитини або виключення відомостей про чоловіка як батька за рішенням суду (статті 84, 85 Кодексу).

Право чоловіка на утримання, якщо дитина проживає з ним

Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до трьох років дитини (до шести років при вадах розвитку).

Право незалежне від працевлаштування та матеріального становища чоловіка, якщо дружина може надавати допомогу. Зберегається після розірвання шлюбу (стаття 86 Кодексу).

Право припиняється при передачі дитини іншій особі, смерті дитини або виключенні відомостей про дружину як матір за рішенням суду (стаття 87 Кодексу).

Право на утримання при проживанні з дитиною з інвалідністю

Той із подружжя (включно з працездатним), хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду, і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу.

Право триває весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.

Розмір аліментів визначається судом відповідно до частини першої статті 80 Кодексу, без урахування можливості одержання аліментів від батьків чи повнолітніх дітей (стаття 88 Кодексу).

Припинення права на утримання за договором

Подружжя або колишнє подружжя може укласти договір про припинення права на утримання взамін на право власності на нерухоме майно або одноразову грошову виплату.

Договір про передачу нерухомості нотаріально посвідчується; право власності виникає з моменту державної реєстрації.

При одноразовій виплаті сума вноситься на депозит нотаріуса до посвідчення договору.

На майно за таким договором не може бути звернене стягнення (стаття 89 Кодексу).

