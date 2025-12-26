Когда один из супругов во время брака и после его расторжения имеет право на содержание – разъяснение Минюста

Минюст разъяснил, когда бывший муж или жена обязаны платить алименты.

Законодательство Украины устанавливает права и обязанности супругов на содержание, определяет, кто имеет право на него, в каких случаях оно предоставляется и как реализуется. Поддержка возможна как во время брака, так и после его расторжения. Разъяснение предоставил Минюст.

Обязанность материальной поддержки во время брака

В соответствии со статьей 75 Семейного кодекса Украины жена и муж должны материально поддерживать друг друга.

Право на содержание (алименты) имеет тот из супругов, кто является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи и если второй может ее предоставлять.

Нетрудоспособным считается тот, кто достиг пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью I, II или III группы.

Не имеет права на содержание тот, кто недостойно вел себя в брачных отношениях или стал нетрудоспособным из-за умышленного уголовного правонарушения, если это установлено судом.

Тот, кто стал нетрудоспособным вследствие противоправного поведения другого супруга, имеет право на содержание независимо от права на возмещение ущерба по Гражданскому кодексу Украины.

Статьей 90 Кодекса установлена взаимная обязанность супругов участвовать в расходах, связанных с болезнью или увечьем другого.

Право на содержание после расторжения брака

Расторжение брака не прекращает права на содержание, возникшего во время брака.

После расторжения брака лицо имеет право на содержание, если:

стало нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после него, нуждается в помощи и бывший муж/жена может ее предоставить;

стало лицом с инвалидностью по истечении одного года с момента расторжения брака, если инвалидность была результатом противоправного поведения бывшего мужа/жены во время брака;

на момент расторжения брака до пенсионного возраста осталось не более пяти лет, при условии совместного проживания не менее десяти лет;

в связи с воспитанием ребенка, ведением хозяйства, заботой о членах семьи, болезнью или другими обстоятельствами не имела возможности получить образование, работать или занять должность — право на содержание продолжается в течение трех лет со дня расторжения брака, если есть необходимость в помощи и бывший муж/жена может ее предоставлять (статья 76 Кодекса).

Способы предоставления содержания

По договоренности

Содержание предоставляется в натуральной или денежной форме по соглашению супругов.

Супруги могут заключить договор о предоставлении содержания, в котором определяются условия, размер и сроки выплат. Договор заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально. В случае невыполнения алименты взыскиваются на основании исполнительного записи нотариуса (статьи 77, 78 Кодекса).

По решению суда

По решению суда алименты присуждаются, как правило, в денежной форме, выплачиваются ежемесячно. По соглашению могут выплачиваться авансом.

Алименты присуждаются со дня подачи искового заявления. Если истец принимал меры по получению алиментов, но не мог их получить из-за уклонения ответчика, суд может взыскать алименты за прошедшее время, но не более чем за один год.

Если алименты из-за инвалидности, уплата продолжается в течение срока инвалидности; при продлении инвалидности взыскание продолжается без дополнительного решения суда.

В случае выезда плательщика на постоянное жительство в государство без договора о правовой помощи с Украиной алименты могут выплачиваться заранее по договоренности или решению суда.

Алименты присуждаются в доле от заработка (дохода) и/или в твердой денежной сумме. Размер может изменяться по решению суда по иску плательщика или получателя в связи с изменением материального или семейного положения (статьи 77, 79, 80 Кодекса).

Прекращение права на содержание

Право на содержание прекращается в случае восстановления трудоспособности или регистрации повторного брака — со дня наступления этих обстоятельств.

Если после прекращения права взыскание продолжается, суммы, полученные в качестве алиментов, считаются без достаточного основания и подлежат возврату, но не более чем за три года.

Право на алименты, присужденные судом, может прекращаться решением суда, если получатель перестал нуждаться в помощи или плательщик не в состоянии ее предоставлять.

Право прекращается в случаях, предусмотренных статьями 83, 85, 87 и 89 Кодекса (статья 82 Кодекса).

Лишение права на содержание или ограничение сроком

Суд может лишить права на содержание или ограничить его сроком, если:

брак длился недолго;

нетрудоспособность возникла в результате умышленного уголовного правонарушения;

нетрудоспособность или тяжелая болезнь были скрыты при регистрации брака;

получатель сознательно поставил себя в положение, требующее помощи (статья 83 Кодекса).

Право жены на содержание во время беременности и с ребенком

Жена имеет право на содержание во время беременности и если ребенок проживает с ней до трех лет (до шести лет, если ребенок имеет пороки развития).

Право не зависит от трудоустройства и материального положения жены, если муж может оказывать помощь. Сохраняется после расторжения брака.

Алименты во время беременности выплачиваются после рождения ребенка без дополнительного решения суда.

Право прекращается в случае прерывания беременности, рождения мертвого ребенка, передачи ребенка другому лицу, смерти ребенка или исключения сведений о муже как отце по решению суда (статьи 84, 85 Кодекса).

Право мужа на содержание, если ребенок проживает с ним

Муж, с которым проживает ребенок, имеет право на содержание от жены до трех лет ребенка (до шести лет при пороках развития).

Право не зависит от трудоустройства и материального положения мужа, если жена может оказывать помощь. Сохраняется после расторжения брака (статья 86 Кодекса).

Право прекращается при передаче ребенка другому лицу, смерти ребенка или исключении сведений о супруге как матери по решению суда (статья 87 Кодекса).

Право на содержание при проживании с ребенком с инвалидностью

Тот из супругов (включая трудоспособного), кто проживает с ребенком с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, и ухаживает за ним, имеет право на содержание, если второй может оказывать помощь.

Право действует в течение всего времени проживания и опеки, независимо от материального положения родителей, с кем проживает ребенок.

Размер алиментов определяется судом в соответствии с частью первой статьи 80 Кодекса, без учета возможности получения алиментов от родителей или совершеннолетних детей (статья 88 Кодекса).

Прекращение права на содержание по договору

Супруги или бывшие супруги могут заключить договор о прекращении права на содержание в обмен на право собственности на недвижимое имущество или единовременную денежную выплату.

Договор о передаче недвижимости нотариально удостоверяется; право собственности возникает с момента государственной регистрации.

При единовременной выплате сумма вносится на депозит нотариуса до удостоверения договора.

На имущество по такому договору не может быть обращено взыскание (статья 89 Кодекса).

