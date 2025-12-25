Що буде з виплатами пенсіонера, якщо не пройти ідентифікацію ПФУ

Якщо людина мала пройти ідентифікацію, але не пройшла її, виплату буде призупинено.

У разі якщо пенсіонери або отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, не пройдуть фізичну ідентифікацію у встановлений строк, виплата пенсії чи страхових коштів може бути призупинена.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, фізична ідентифікація є обов’язковою процедурою для підтвердження факту отримання виплат конкретною особою. За її відсутності органи Пенсійного фонду не мають правових підстав для подальшого перерахування коштів.

Такі вимоги передбачені постановою Кабінету Міністрів від 11.02.2025 № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»).

Після проходження ідентифікації виплату поновлюють.

Способи ідентифікації:

Онлайн, через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою «Дія. Підпису».

Відеоконференція з працівником ПФУ, на яку можна подати заяву через вебпортал або за телефонами: 0 800 503 753; (044) 281-08-70/281-08-71.

У посольстві / консульстві України - для тих, хто тимчасово за кордоном.

Особисто у сервісному центрі ПФУ або у банку, через який отримуєте пенсію / виплату.

