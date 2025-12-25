  1. Общество

Что будет с выплатами пенсионера, если не пройти идентификацию ПФУ

22:00, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если человек должен был пройти идентификацию, но не прошел ее, выплата будет приостановлена.
Что будет с выплатами пенсионера, если не пройти идентификацию ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае если пенсионеры или получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, не пройдут физическую идентификацию в установленный срок, выплата пенсии или страховых средств может быть приостановлена.

Как объясняют в Минсоцполитики, физическая идентификация является обязательной процедурой для подтверждения факта получения выплат конкретным лицом. При ее отсутствии органы Пенсионного фонда не имеют правовых оснований для дальнейшего перечисления средств.

Такие требования предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 11.02.2025 № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности»).

После прохождения идентификации выплату возобновляют.

Способы идентификации:

  • Онлайн, через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью «Дія.Підпису».
  • Видеоконференция с работником ПФУ, на которую можно подать заявление через вебпортал или по телефонам: 0 800 503 753; (044) 281-08-70/281-08-71.
  • В посольстве / консульстве Украины — для тех, кто временно находится за границей.
  • Лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который получаете пенсию / выплату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]