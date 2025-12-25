Что будет с выплатами пенсионера, если не пройти идентификацию ПФУ

Если человек должен был пройти идентификацию, но не прошел ее, выплата будет приостановлена.

В случае если пенсионеры или получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, не пройдут физическую идентификацию в установленный срок, выплата пенсии или страховых средств может быть приостановлена.

Как объясняют в Минсоцполитики, физическая идентификация является обязательной процедурой для подтверждения факта получения выплат конкретным лицом. При ее отсутствии органы Пенсионного фонда не имеют правовых оснований для дальнейшего перечисления средств.

Такие требования предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 11.02.2025 № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности»).

После прохождения идентификации выплату возобновляют.

Способы идентификации:

Онлайн, через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью «Дія.Підпису».

Видеоконференция с работником ПФУ, на которую можно подать заявление через вебпортал или по телефонам: 0 800 503 753; (044) 281-08-70/281-08-71.

В посольстве / консульстве Украины — для тех, кто временно находится за границей.

Лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который получаете пенсию / выплату.

