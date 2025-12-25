У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону №14323 від 22 грудня 2025 року, який передбачає внесення змін до статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти.

Законопроєкт покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

Крім того пропонується надати засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірах, що перевищують визначені Кабінетом Міністрів України. Також передбачається можливість встановлення для працівників додаткових винагород і допомог, крім тих, що передбачені чинним законодавством у сфері освіти.

У пояснювальній записці зазначається, що 3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», яким передбачено збільшення видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 57,8 млрд гривень. Це має забезпечити підвищення їх посадових окладів на 30% з 1 січня 2026 року. Водночас працівники закладів позашкільної освіти залишаються поза межами таких змін.

За офіційними даними, у 2025 році в Україні функціонували 1151 заклад позашкільної освіти, з яких 1130 — комунальні, 6 — державні та 15 — приватні. Понад 98% таких закладів утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Відповідно до Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року, педагогічні працівники позашкільних закладів віднесені до 9–12 тарифних розрядів, а їхні посадові оклади у 2025 році становили від 5527 до 6773 гривень, що є меншим за розмір мінімальної заробітної плати, визначеної Державним бюджетом України на 2026 рік.

Автори законопроєкту звертають увагу, що аналогічна норма вже діє у сфері дошкільної освіти. В оновленій редакції Закону України «Про дошкільну освіту» засновникам надано право встановлювати підвищені розміри оплати праці, що дозволило органам місцевого самоврядування, з урахуванням фінансових можливостей, підвищити заробітні плати вихователям.

Метою законопроєкту №14323 є підвищення соціальних гарантій і престижності праці педагогічних працівників позашкільної освіти, а також створення правових підстав для їх матеріального стимулювання. При цьому в документі зазначається, що його реалізація не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, оскільки йдеться лише про надання засновникам права самостійно визначати можливості підвищення оплати праці в межах наявних бюджетних ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.