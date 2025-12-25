Украинские экспортеры получили 1,5 млн сертификатов EUR.1 для беспошлинного экспорта

Польша, Германия и Румыния – лидеры по сертификатам EUR.1.

Фото: ukrinform

Государственная таможенная служба сообщила, что с целью поддержки экспорта украинских товаров выдала 1,5 млн сертификатов EUR.1, начиная с 1 января 2016 года. Наличие таких документов позволяет освобождать товары от ввозной пошлины при поставке в страны ЕС, ЕАСТ, Черногорию, Великобританию, Грузию и Израиль.

В течение 2025 года сертификаты чаще всего выдавались на товары растительного происхождения, подсолнечное масло, белый сахар, мясо цыплят и натуральный мед.

Крупнейшими импортерами украинских товаров по сертификатам EUR.1 стали Польша (24%), Германия (18%), Румыния (8%), Италия (5%) и Чехия (5%).

