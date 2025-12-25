  1. В Украине
  2. / В мире

Украинские экспортеры получили 1,5 млн сертификатов EUR.1 для беспошлинного экспорта

20:54, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Польша, Германия и Румыния – лидеры по сертификатам EUR.1.
Украинские экспортеры получили 1,5 млн сертификатов EUR.1 для беспошлинного экспорта
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба сообщила, что с целью поддержки экспорта украинских товаров выдала 1,5 млн сертификатов EUR.1, начиная с 1 января 2016 года. Наличие таких документов позволяет освобождать товары от ввозной пошлины при поставке в страны ЕС, ЕАСТ, Черногорию, Великобританию, Грузию и Израиль.

В течение 2025 года сертификаты чаще всего выдавались на товары растительного происхождения, подсолнечное масло, белый сахар, мясо цыплят и натуральный мед.

Крупнейшими импортерами украинских товаров по сертификатам EUR.1 стали Польша (24%), Германия (18%), Румыния (8%), Италия (5%) и Чехия (5%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Польша Европа Украина таможня Румыния

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]