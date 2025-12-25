  1. В Україні
Українські експортери отримали 1,5 млн сертифікатів EUR.1 для безмитного експорту

20:54, 25 грудня 2025
Польща, Німеччина та Румунія – лідери за сертифікатами EUR.1.
Українські експортери отримали 1,5 млн сертифікатів EUR.1 для безмитного експорту
Фото: ukrinform
Державна митна служба повідомила, що з метою підтримки експорту українських товарів видала 1,5 млн сертифікатів EUR.1, починаючи з 1 січня 2016 року. Наявність таких документів дозволяє звільняти товари від ввізного мита при постачанні до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Великої Британії, Грузії та Ізраїлю.

Протягом 2025 року сертифікати найчастіше видавалися на товари рослинного походження, соняшникову олію, білий цукор, м’ясо курчат та натуральний мед.

Найбільшими імпортерами українських товарів за сертифікатами EUR.1 стали Польща (24%), Німеччина (18%), Румунія (8%), Італія (5%) та Чехія (5%).

