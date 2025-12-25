Українські експортери отримали 1,5 млн сертифікатів EUR.1 для безмитного експорту

Польща, Німеччина та Румунія – лідери за сертифікатами EUR.1.

Державна митна служба повідомила, що з метою підтримки експорту українських товарів видала 1,5 млн сертифікатів EUR.1, починаючи з 1 січня 2016 року. Наявність таких документів дозволяє звільняти товари від ввізного мита при постачанні до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Великої Британії, Грузії та Ізраїлю.

Протягом 2025 року сертифікати найчастіше видавалися на товари рослинного походження, соняшникову олію, білий цукор, м’ясо курчат та натуральний мед.

Найбільшими імпортерами українських товарів за сертифікатами EUR.1 стали Польща (24%), Німеччина (18%), Румунія (8%), Італія (5%) та Чехія (5%).

