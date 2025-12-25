В США конфликт соседей из-за яркой рождественской иллюминации дошел до суда

Яркая гирлянда стала предметом спора между соседями.

В американском штате Мэриленд спор из-за рождественских огней и праздничных украшений на крыше частного дома перешел из бытового конфликта в судебное разбирательство. Семья сообщила, что их местная ассоциация домовладельцев (HOA) пытается оштрафовать их за яркую рождественскую световую иллюминацию, которая привлекла внимание соседей и стала предметом спора, пишет Kvue.

Ассоциация домовладельцев заявила о нарушении правил, касающихся оформления внешних праздничных декораций, и вынесла семье предписание, в котором угрожает наложением штрафов, если украшения не будут убраны или изменены в соответствии с местными нормами.

Представители семьи, в свою очередь, отказались снимать украшения и оспаривают предписание HOA, утверждая, что их праздничная иллюминация является традиционной частью праздничного оформления их дома и не наносит вреда окружающим. Семья заверяет, что ассоциация применяет к ним непропорциональные штрафные санкции за участие в праздничной традиции, которая ранее не вызывала претензий.

Дата судебного разбирательства по делу не сообщается, однако конфликт уже вызвал широкий резонанс среди местных жителей, которые активно обсуждают баланс между правилами сообщества и правом на праздничный декор частной собственности.

