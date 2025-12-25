У США конфлікт сусідів через яскраву різдвяну ілюмінацію дійшов до суду

Яскрава гірлянда стала предметом суперечки сусідів.

У американському штаті Меріленд спір через різдвяні вогні та святкові прикраси на даху приватного будинку перейшов із сімейного суперечки до судового розгляду. Сім’я повідомила, що їхня місцева асоціація власників житла (HOA) намагається оштрафувати їх за яскраву різдвяну світлову ілюмінацію, яка отримала увагу сусідів та стала предметом суперечки, пише Kvue.

Асоціація власників житла заявила про порушення правил щодо оформлення зовнішніх святкових декорацій і винесла родині припис, у якому погрожує накладенням штрафів, якщо прикраси не будуть усунені або змінені відповідно до місцевих норм.

Представники сім’ї, у свою чергу, відмовилися знімати прикраси та оспорюють припис HOA, стверджуючи, що їхня святкова ілюмінація є традиційною частиною святкового оформлення їхнього дому і не завдає шкоди оточенню. Родина запевняє, що асоціація застосовує до них непропорційні штрафні санкції за участь у святковій традиції, яка до цього не викликала претензій.

Дата судового розгляду у справі не повідомляється, але конфлікт вже викликав широкий резонанс серед місцевих мешканців, які активно обговорюють баланс між правилами спільноти та правом на святковий декор приватної власності.

