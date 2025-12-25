Как будут отключать свет в Киеве 26 декабря — ДТЭК обнародовал графики
21:38, 25 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне останутся без света 26 декабря.
В пятницу, 26 декабря, в Киеве будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.
Для потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.
