Як вимикатимуть світло у Києві 26 грудня — ДТЕК оприлюднив графіки
21:38, 25 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни залишаться без світла 26 грудня.
У п’ятницю, 26 грудня, у Києві діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.
Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.