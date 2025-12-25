  1. Публикации
В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

12:00, 25 декабря 2025
Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК
В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования
Фото: Голос Украины
 В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона № 14320, которым предлагается внести изменения в ряд законодательных актов с целью усовершенствования деятельности органов военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Инициатором документа выступило Министерство обороны Украины. Законопроект направлен на преодоление организационных и правовых проблем в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые обострились после административно-территориальной реформы 2020 года и в условиях военного положения.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает расширение системы органов военного управления путем внедрения поселковых территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они должны создаваться на базе обособленных подразделений районных ТЦК и СП и получить юридическую субъектность и полноценные управленческие полномочия.

В частности, в законодательстве предлагается урегулировать статус поселковых комиссий и центров, заменив в нормах понятие «городские» на «городские, поселковые», а также закрепить за ними полномочия, аналогичные районным и городским ТЦК и СП.

Почему возникла необходимость изменений

Как отмечается в пояснительной записке, после ликвидации военных комиссариатов и создания ТЦК и СП существующая сеть центров оказалась недостаточно адаптированной к условиям военного времени и масштабной мобилизации.

В настоящее время в структуре районных ТЦК и СП функционируют 344 обособленных подразделения, которые не имеют самостоятельного юридического статуса. Руководители таких подразделений не являются начальниками ТЦК и СП в правовом понимании, что существенно ограничивает их полномочия.

В частности, они не могут:

  • выдавать гражданам справки для реализации гарантированных государством прав;
  • принимать решения по оформлению призыва и издавать соответствующие приказы;
  • рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции руководителей ТЦК и СП.

В результате большинство документов требует согласования непосредственно в районных центрах, которые часто расположены на расстоянии 40–80 километров от обособленных подразделений. Это создает дополнительную логистическую нагрузку, усложняет доступ граждан к услугам и замедляет мобилизационные процессы.

Какие последствия ожидаются

В случае принятия закона поселковые территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут самостоятельно вести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, принимать решения в пределах своей компетенции без постоянного согласования с районным уровнем, а также оперативнее предоставлять гражданам административные и социальные услуги, в том числе по вопросам оформления отсрочек от призыва.

Как прогнозирует Министерство обороны, для граждан это будет означать упрощение и ускорение процедур, уменьшение количества поездок в районные центры, а для государства — повышение эффективности мобилизации, разгрузку районных ТЦК и СП и укрепление их институциональной способности.

Финансовый аспект и сроки

В пояснительной записке подчеркивается, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Закон, в случае принятия, вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев обязан привести свои нормативно-правовые акты, а также акты министерств и центральных органов исполнительной власти в соответствие с новыми нормами.

Таким образом, законопроект № 14320 может стать очередным шагом к адаптации системы военного управления к реалиям военного времени и усилению ее присутствия непосредственно на уровне территориальных громад.

Верховная Рада Украины ТЦК мобилизация

