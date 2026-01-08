Владимир Зеленский заменил руководителей ОГА в четырех областях — кого назначили
19:45, 8 января 2026
Президент подписал указы о назначении руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.
В соответствии с указами:
главой Винницкой ОГА стала Наталья Заболотная;
Днепропетровской ОГА — Александр Ганжа;
Полтавской ОГА — Виталий Дяковнич;
Черновицкой ОГА — Руслан Осипенко.
