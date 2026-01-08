Владимир Зеленский заменил руководителей ОГА в четырех областях — кого назначили

Президент подписал указы о назначении руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.

В соответствии с указами:

В соответствии с указами:

главой Винницкой ОГА стала Наталья Заболотная;

Днепропетровской ОГА — Александр Ганжа;

Полтавской ОГА — Виталий Дяковнич;

Черновицкой ОГА — Руслан Осипенко.

