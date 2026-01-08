Володимир Зеленський замінив очільників ОДА у чотирьох областях — кого призначили

Президент підписав укази щодо призначення керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Відповідно до указів:

головою Вінницької ОДА стала Наталя Заболотна;

Дніпропетровської ОДА — Олександр Ганжа;

Полтавської ОДА — Віталій Дяківнич;

Чернівецької ОДА — Руслан Осипенко.

