Зеленский расширил перечень ОГА, где руководителями могут быть полицейские

Изменения касаются Черновицкой и Днепропетровской областей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень должностеи в государственных органах, учреждениях и организациях, которые могут замещаться полицейскими.

Соответствующий указ № 34/2026 обнародован на официальном сайте Главы государства.

Согласно документу, в перечень добавлены Днепропетровская и Черновицкая областные государственные администрации. Таким образом, в этих регионах должности руководителей областных военных администраций могут занимать полицейские.

Ранее возможность замещения таких должностей полицейскими была предусмотрена только для Луганской, Сумской и Херсонской областных государственных администраций.

Как сообщалось, Президент подписал указы о назначении руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.

В частности, Днепропетровскую ОГА возглавил Александр Ганжа, а Черновицкую — Руслан Осипенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.