Зеленський розширив перелік ОДА, де керівниками можуть бути поліцейські

20:15, 8 січня 2026
Зміни стосуються Чернівецької та Дніпропетровської областей.
Зеленський розширив перелік ОДА, де керівниками можуть бути поліцейські
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розширив перелік посад у державних органах, установах та організаціях, що можуть заміщуватися поліцейськими.

Відповідний указ № 34/2026 оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Згідно з документом, до переліку додано Дніпропетровську та Чернівецьку обласні державні адміністрації. Таким чином, у цих регіонах посади керівників обласних військових адміністрацій можуть обіймати поліцейські.

Раніше можливість заміщення таких посад поліцейськими була передбачена лише для Луганської, Сумської та Херсонської обласних державних адміністрацій.

Як повідомлялося, Президент підписав укази щодо призначення керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Зокрема, Дніпропетровської ОДА очолив Олександр Ганжа, а Чернівецьку — Руслан Осипенко.

