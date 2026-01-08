В Украине стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение: кандидаты
В Украине началось голосование за десятого финалиста Национального отбора на Евровидение. Именно этот участник или участница получит возможность выступить в прямом эфире 7 февраля и побороться за право представить Украину на конкурсе в Вене.
Голосование продлится с 8 января с 10:00 до 13 января до 10:00. Принять участие в нем могут украинцы в возрасте от 14 лет. Выбрать можно среди шести кандидатов, которые претендуют на место в финальной десятке.
В список исполнителей, за которых можно проголосовать, вошли:
- KHAYAT — «Герци»
- Karyotype — «DNA»
- MON FIA — «Do You Hear Me?»
- ANSTAY — «by the way»
- Марта Адамчук — «Silvered Pines»
- OKS — «SAY IT ALL»
Отдать голос можно в приложении «Дия» в разделе «Сервисы» — «Опросы».
