В Украине стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение: кандидаты

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение: список участников.

В Украине началось голосование за десятого финалиста Национального отбора на Евровидение. Именно этот участник или участница получит возможность выступить в прямом эфире 7 февраля и побороться за право представить Украину на конкурсе в Вене.

Голосование продлится с 8 января с 10:00 до 13 января до 10:00. Принять участие в нем могут украинцы в возрасте от 14 лет. Выбрать можно среди шести кандидатов, которые претендуют на место в финальной десятке.

В список исполнителей, за которых можно проголосовать, вошли:

KHAYAT — «Герци»

Karyotype — «DNA»

MON FIA — «Do You Hear Me?»

ANSTAY — «by the way»

Марта Адамчук — «Silvered Pines»

OKS — «SAY IT ALL»

Отдать голос можно в приложении «Дия» в разделе «Сервисы» — «Опросы».

