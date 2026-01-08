В Україні стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення: кандидати

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення: список учасників.

В Україні розпочалося голосування за десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення. Саме цей учасник або учасниця отримає можливість виступити у прямому ефірі 7 лютого та поборотися за право представити Україну на конкурсі у Відні.

Голосування триватиме з 8 січня з 10:00 до 13 січня до 10:00. Взяти участь у ньому можуть українці віком від 14 років. Обрати можна серед шести кандидатів, які претендують на місце у фінальній десятці.

До списку виконавців, за яких можна проголосувати, увійшли:

KHAYAT — «Герци»

Karyotype — «DNA»

MON FIA — «Do You Hear Me?»

ANSTAY — «by the way»

Марта Адамчук — «Silvered Pines»

OKS — «SAY IT ALL»

Віддати голос можна в застосунку «Дія» у розділі «Сервіси» — «Опитування».

