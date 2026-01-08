  1. Суспільство

В Україні стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення: кандидати

19:16, 8 січня 2026
Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення: список учасників.
В Україні стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення: кандидати
В Україні розпочалося голосування за десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення. Саме цей учасник або учасниця отримає можливість виступити у прямому ефірі 7 лютого та поборотися за право представити Україну на конкурсі у Відні.

Голосування триватиме з 8 січня з 10:00 до 13 січня до 10:00. Взяти участь у ньому можуть українці віком від 14 років. Обрати можна серед шести кандидатів, які претендують на місце у фінальній десятці.

До списку виконавців, за яких можна проголосувати, увійшли:

  • KHAYAT — «Герци»
  • Karyotype — «DNA»
  • MON FIA — «Do You Hear Me?»
  • ANSTAY — «by the way»
  • Марта Адамчук — «Silvered Pines»
  • OKS — «SAY IT ALL»

Віддати голос можна в застосунку «Дія» у розділі «Сервіси» — «Опитування».

