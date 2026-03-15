Адвокат використав $2 млн коштів клієнтів для сплати іпотеки та навчання — як його покарали

16:55, 15 березня 2026
Адвоката з Бостона Патріка Долана визнали винним у привласненні коштів клієнтів, які зберігалися на рахунках
Фото: yahoo.com
У США Бостонського адвоката засудили до трьох років ув’язнення за шахрайство з коштами клієнтів на суму понад 2 млн доларів, пише Masslive.

60-річного Патріка Долана, жителя міст Норт-Аттлборо та Гейвергілл, засудили до 39 місяців ув’язнення.  

За даними обвинувачення, Долан привласнював гроші клієнтів, які користувалися його послугами для зберігання коштів на рахунках, що перебували під його контролем.

У період з 2018 по 2024 рік адвокат викрав понад 2 млн доларів, які зберігалися на рахунку ескроу до завершення судового процесу, у якому він представляв одну зі сторін.

За словами прокурорів, Долан використовував ці кошти для сплати іпотеки та навчання.

Крім того, адвокат привласнив ще 87 500 доларів із трастового фонду, створеного для іншого клієнта, і витратив ці гроші на перший внесок за будинок у місті Гейвергілл, де проживав разом із родиною.

Патріку Долану висунули обвинувачення у липні 2025 року. У жовтні він визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних комунікацій.

Суд також зобов’язав його виплатити компенсацію у розмірі 2 022 833 долари.

