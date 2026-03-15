  1. В мире

Адвокат использовал $2 млн средств клиентов для оплаты ипотеки и обучения — как его наказали

16:55, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвоката из Бостона Патрика Долана признали виновным в присвоении средств клиентов, которые хранились на счетах.
Фото: yahoo.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США бостонского адвоката приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество со средствами клиентов на сумму более 2 млн долларов, пишет Masslive.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

60-летнего Патрика Долана, жителя городов Норт-Аттлборо и Гейвергилл, приговорили к 39 месяцам заключения.

По данным обвинения, Долан присваивал деньги клиентов, которые пользовались его услугами для хранения средств на счетах, находившихся под его контролем.

В период с 2018 по 2024 год адвокат похитил более 2 млн долларов, которые хранились на эскроу-счете до завершения судебного процесса, в котором он представлял одну из сторон.

По словам прокуроров, Долан использовал эти средства для оплаты ипотеки и обучения.

Кроме того, адвокат присвоил еще 87 500 долларов из трастового фонда, созданного для другого клиента, и потратил эти деньги на первоначальный взнос за дом в городе Гейвергилл, где проживал вместе с семьей.

Патрику Долану предъявили обвинения в июле 2025 года. В октябре он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций.

Суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 2 022 833 долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США адвокат

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]