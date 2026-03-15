Адвокат использовал $2 млн средств клиентов для оплаты ипотеки и обучения — как его наказали

Адвоката из Бостона Патрика Долана признали виновным в присвоении средств клиентов, которые хранились на счетах.

Фото: yahoo.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США бостонского адвоката приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество со средствами клиентов на сумму более 2 млн долларов, пишет Masslive.

60-летнего Патрика Долана, жителя городов Норт-Аттлборо и Гейвергилл, приговорили к 39 месяцам заключения.

По данным обвинения, Долан присваивал деньги клиентов, которые пользовались его услугами для хранения средств на счетах, находившихся под его контролем.

В период с 2018 по 2024 год адвокат похитил более 2 млн долларов, которые хранились на эскроу-счете до завершения судебного процесса, в котором он представлял одну из сторон.

По словам прокуроров, Долан использовал эти средства для оплаты ипотеки и обучения.

Кроме того, адвокат присвоил еще 87 500 долларов из трастового фонда, созданного для другого клиента, и потратил эти деньги на первоначальный взнос за дом в городе Гейвергилл, где проживал вместе с семьей.

Патрику Долану предъявили обвинения в июле 2025 года. В октябре он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций.

Суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 2 022 833 долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.