Программа «Доступные лекарства» для военных — какая сумма компенсируется и как получить рецепт

Военнослужащим объяснили, как оформить е-рецепт и где получить препараты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие, как и все граждане Украины, имеют право получать необходимые препараты по государственной программе реимбурсации «Доступные лекарства». Сегодня она охватывает более 700 наименований медикаментов — от лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета до препаратов для лечения психических расстройств и эпилепсии. Об этом напомнил Харьковский областной ТЦК.

«Государство компенсирует их стоимость полностью или частично, а получить лекарства можно по электронному рецепту в любой аптеке, участвующей в программе».

Какие препараты охватывает программа «Доступные лекарства»

В программу входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических заболеваний дыхательных путей, эпилепсии, болезни Паркинсона, психических расстройств, глаукомы, мигрени и других заболеваний. Также предусмотрены лекарства для пациентов после трансплантации, для обезболивания и паллиативной помощи.

Кроме того, в программе есть медицинские изделия для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом I типа. Перечень препаратов постепенно расширяется. Полный список предоставляет Министерство здравоохранения Украины.

Какая сумма компенсируется

Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене среди тех препаратов, производители которых подали заявку на участие в программе «Доступные лекарства». Именно такой препарат пациент может получить бесплатно.

Другие лекарства, входящие в программу, также можно получить по рецепту — в этом случае пациент доплачивает только разницу между установленной суммой компенсации и фактической ценой препарата.

Размер полной компенсации определяет Кабинет Министров Украины.

Как получить рецепт по программе «Доступные лекарства»

Обязательным условием получения лекарств по программе реимбурсации «Доступные лекарства» является правильно оформленный электронный рецепт (е-рецепт).

Его выписывают врачи, которые оказывают первичную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь — в зависимости от вида заболевания.

Право выписывать электронные рецепты имеют врачи, зарегистрированные в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Подтверждением для пациента является SMS-сообщение в формате:

«Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».

Когда это можно сделать

Большинство лекарств в программе «Доступные лекарства» назначают при хронических заболеваниях. Поэтому военнослужащий мог получить первый электронный рецепт еще до вступления в Силы обороны Украины.

Во время службы обратиться к семейному врачу за первым рецептом можно во время отпуска. Также электронный рецепт могут выписать медики в регионе дислокации военнослужащего, если они зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

Повторные рецепты военный может заказывать дистанционно — по телефону или через мессенджеры, даже во время выполнения служебных обязанностей.

Где получить лекарства

С 1 июля 2025 года участие лицензированных аптек в программе «Доступные лекарства» стало обязательным. Они должны подписать договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и отпускать препараты по е-рецепту.

Адрес ближайшей аптеки, где действует программа «Доступные лекарства», можно узнать по номеру 1677 или на сайте НСЗУ.

Также на входе в аптеку должна быть наклейка «Тут есть Доступные лекарства». Такие аптечные учреждения работают даже в городах и селах, приближенных к линии соприкосновения.

Кроме того, можно заказать необходимые медикаменты через сервис «Укрпочта Экспресс». Получить заказ можно в ближайшем отделении Укрпочты.

Нормативная база

Основным нормативным документом, регулирующим программу «Доступные лекарства», является Постановление Кабинета Министров Украины № 854 от 28 июля 2021 года

«Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств и медицинских изделий по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.