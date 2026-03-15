Програма «Доступні ліки» для військових — яка сума компенсується та як отримати рецепт

Військовослужбовцям пояснили, як оформити е-рецепт та де отримати препарати.

Військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають право отримувати необхідні препарати за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». Сьогодні вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів – від ліків для серцево-судинних захворювань і діабету до препаратів для лікування психічних розладів та епілепсії. Про це нагадав Харківський обласний ТЦК.

«Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі.

Які препарати охоплює програма «Доступні ліки»

До програми входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги.

Крім того, у програмі є медичні вироби для контролю рівня цукру в крові у пацієнтів із діабетом I типу. Перелік препаратів поступово розширюється. Повний перелік надає Міністерство охорони здоров’я України.

Яка сума компенсується

Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно.

Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом – у такому разі пацієнт доплачує лише різницю між встановленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату.

Розмір повної компенсації визначає Кабінет Міністрів України.

Як отримати рецепт за програмою «Доступні ліки»

Обов’язковою умовою для отримання ліків за програмою реімбурсації «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт (е-рецепт).

Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу залежно від виду захворювання.

Право виписувати електронні рецепти мають лікарі, зареєстровані в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Підтвердженням для пацієнта є SMS-повідомлення: у форматі «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ»

Коли це можна зробити

Більшість ліків у програмі «Доступні ліки» призначають при хронічних захворюваннях. Тому військовослужбовець міг отримати перший електронний рецепт ще до вступу до Сил оборони України.

Під час служби звернутися до сімейного лікаря за першим рецептом можна під час відпустки. Також електронний рецепт можуть виписати медики у регіоні дислокації військовослужбовця, якщо вони зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.

Повторні рецепти військовий може замовляти дистанційно – телефоном або через месенджери, навіть під час виконання службових обов’язків.

Де отримати ліки

З 1 липня 2025 року участь ліцензованих аптек у програмі «Доступні ліки» стала обов’язковою. Вони мають підписати договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і відпускати препарати за е-рецептом.

Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті НСЗУ.

Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є Доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії зіткнення.

Також можна замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні Укрпошти.

Нормативна база

Основним нормативним документом, що регулює програму «Доступні ліки», є Постанова Кабінету Міністрів України № 854 від 28 липня 2021 року «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

