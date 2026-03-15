Военнослужащий не доказал лечение после ранения — апелляционный суд отменил решение о выплате 135 тысяч гривен

8ААС установил, что истец не предоставил доказательств лечения или отпуска по состоянию здоровья после июля 2022 года.

Восьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что военнослужащий, который после лечения не вернулся в воинскую часть, не доказал уважительность причин своего отсутствия. Суд согласился с результатами служебного расследования в воинской части и отказал в требованиях о отмене соответствующего приказа и выплате денежного обеспечения.

Коллегия судей отметила: хотя военнослужащий действительно получил боевую травму и проходил лечение, документального подтверждения пребывания на лечении после июля 2022 года он не предоставил. При таких обстоятельствах суд признал правомерными выводы служебного расследования и решение о удержании переплаты денежного обеспечения.

Обстоятельства дела №380/3436/25

Истец проходил военную службу в воинской части с февраля 2022 года как механик-водитель механизированного подразделения. Во время службы он получил боевую травму и был направлен на лечение.

Медицинские документы подтверждали, что военнослужащий проходил лечение после взрывной травмы, в частности с диагнозами:

закрытая черепно-мозговая травма;

сотрясение головного мозга;

внутримозговая венозная ангиома правого полушария мозжечка;

сопутствующие поражения позвоночника и сосудов сетчатки.

В частности, он проходил лечение в военно-медицинских учреждениях и других медицинских учреждениях в мае–июне 2022 года. Последний медицинский документ относительно лечения датирован 2 июля 2022 года.

В то же время, по данным воинской части, после этого военнослужащий в подразделение не прибыл и отсутствовал на службе с 3 июля по 3 ноября 2022 года. Лишь в ноябре он явился в воинскую часть и сообщил командованию, что продолжал лечение дома.

В связи с этим командир воинской части назначил служебное расследование для установления причин несвоевременного возвращения военнослужащего с лечения.

По результатам расследования установлен факт самовольного оставления места службы в указанный период. Также было определено, что за время отсутствия военнослужащему было начислено денежное обеспечение, которое фактически подлежало корректировке.

Приказом командира воинской части:

установлен факт самовольного оставления части;

прекращена выплата премии и дополнительного вознаграждения;

определена переплата денежного обеспечения в сумме 135 238,95 грн, которую решено удержать.

Решение суда первой инстанции

Львовский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего.

Суд первой инстанции исходил из того, что предоставленные медицинские документы свидетельствуют о лечении после боевого ранения, поэтому отсутствие на службе могло быть связано с лечением.

В связи с этим суд:

признал противоправным и отменил приказ командира воинской части;

обязал воинскую часть выплатить удержанное денежное обеспечение — 135 238,95 грн;

признал противоправными действия относительно неначисления денежного обеспечения;

обязал начислить и выплатить денежное обеспечение за ноябрь–декабрь 2022 года.

Выводы апелляционного суда

Восьмой апелляционный административный суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей подчеркнула, что военная служба является особым видом публичной службы, который предусматривает строгое соблюдение воинской дисциплины и выполнение требований уставов Вооруженных Сил Украины.

В частности, военнослужащий обязан:

сообщать непосредственному начальнику об обстоятельствах, связанных с исполнением службы;

проходить лечение и получать отпуск по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством;

иметь соответствующие медицинские документы и решения военно-врачебной комиссии.

Апелляционный суд обратил внимание, что предоставленные в деле медицинские документы подтверждают лечение истца лишь до 2 июля 2022 года. В то же время никаких документов, которые подтверждали бы дальнейшее лечение, отпуск по состоянию здоровья или законные основания пребывания вне воинской части после этой даты, истец не предоставил.

При таких обстоятельствах коллегия судей согласилась с выводами служебного расследования в воинской части о самовольном оставлении места службы в период с 3 июля по 3 ноября 2022 года.

Суд также отметил, что в связи с подтверждением факта отсутствия на службе воинская часть правомерно прекратила выплату премии и дополнительного вознаграждения, а также осуществила удержание переплаты денежного обеспечения, начисленного за этот период.

Решение апелляционной инстанции

Восьмой апелляционный административный суд:

удовлетворил апелляционную жалобу воинской части;

отменил решение Львовского окружного административного суда;

принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска военнослужащего полностью.

