Військовий не довів лікування після поранення — апеляційний суд скасував рішення про виплату 135 тисяч гривень

8ААС встановив, що позивач не надав доказів лікування або відпустки за станом здоров’я після липня 2022 року.

Восьмий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що військовослужбовець, який після лікування не повернувся до військової частини, не довів поважності причин своєї відсутності. Суд погодився з результатами службового розслідування у військовій частині та відмовив у вимогах про скасування відповідного наказу і виплату грошового забезпечення.

Колегія суддів зазначила: хоча військовий справді отримав бойову травму і проходив лікування, документального підтвердження перебування на лікуванні після липня 2022 року він не надав. За таких обставин суд визнав правомірними висновки службового розслідування та рішення про утримання переплати грошового забезпечення.

Обставини справи №380/3436/25

Позивач проходив військову службу у військовій частині з лютого 2022 року як механік-водій механізованого підрозділу. Під час служби він отримав бойову травму і був направлений на лікування.

Медичні документи підтверджували, що військовослужбовець лікувався після вибухової травми, зокрема з діагнозами:

закрита черепно-мозкова травма;

струс головного мозку;

внутрішньомозкова венозна ангіома правої півкулі мозочка;

супутні ураження хребта та судин сітківки.

Зокрема, він проходив лікування у військово-медичних закладах та інших медичних установах у травні–червні 2022 року. Останній медичний документ щодо лікування датований 2 липня 2022 року.

Водночас, за даними військової частини, після цього військовослужбовець до підрозділу не прибув і був відсутній на службі з 3 липня до 3 листопада 2022 року. Лише у листопаді він з’явився до військової частини та повідомив командуванню, що продовжував лікування вдома.

У зв’язку з цим командир військової частини призначив службове розслідування для встановлення причин несвоєчасного повернення військовослужбовця з лікування.

За результатами розслідування встановлено факт самовільного залишення місця служби у зазначений період. Також було визначено, що за час відсутності військовому нарахували грошове забезпечення, яке фактично підлягало коригуванню.

Наказом командира військової частини:

встановлено факт самовільного залишення частини;

припинено виплату премії та додаткової винагороди;

визначено переплату грошового забезпечення у сумі 135 238,95 грн, яку вирішено утримати.

Рішення суду першої інстанції

Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовця.

Суд першої інстанції виходив із того, що надані медичні документи свідчать про лікування після бойового поранення, тому відсутність на службі могла бути пов’язана з лікуванням.

У зв’язку з цим суд:

визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини;

зобов’язав військову частину виплатити утримане грошове забезпечення — 135 238,95 грн;

визнав протиправними дії щодо ненарахування грошового забезпечення;

зобов’язав нарахувати та виплатити грошове забезпечення за листопад–грудень 2022 року.

Висновки апеляційного суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

Колегія суддів наголосила, що військова служба є особливим видом публічної служби, який передбачає суворе дотримання військової дисципліни та виконання вимог статутів Збройних Сил України.

Зокрема, військовослужбовець зобов’язаний:

повідомляти безпосереднього начальника про обставини, пов’язані з виконанням служби;

проходити лікування та отримувати відпустку за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством;

мати відповідні медичні документи та рішення військово-лікарської комісії.

Апеляційний суд звернув увагу, що надані у справі медичні документи підтверджують лікування позивача лише до 2 липня 2022 року. Водночас жодних документів, які б підтверджували подальше лікування, відпустку за станом здоров’я або законні підстави перебування поза військовою частиною після цієї дати, позивач не подав.

За таких обставин колегія суддів погодилася з висновками службового розслідування у військовій частині про самовільне залишення місця служби у період з 3 липня до 3 листопада 2022 року.

Суд також зазначив, що у зв’язку з підтвердженням факту відсутності на службі військова частина правомірно припинила виплату премії та додаткової винагороди, а також здійснила утримання переплати грошового забезпечення, нарахованого за цей період.

Рішення апеляційної інстанції

Восьмий апеляційний адміністративний суд:

задовольнив апеляційну скаргу військової частини;

скасував рішення Львівського окружного адміністративного суду;

ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позову військовослужбовця повністю.

