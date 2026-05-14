У Києві частково обмежать рух Південним мостом через ремонт покриття

23:12, 14 травня 2026
Обмеження діятимуть із 15 до 18 травня, рух транспорту організують однією смугою.
Із 19:00 15 травня до 19:00 18 травня у Києві частково обмежать рух Південним мостом. Про це повідомили в КМДА.

Як зазначається, фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

На час виконання робіт рух транспорту буде організовано середньою смугою.

У міській владі попередили, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення ремонту можуть змінитися.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

