В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту из-за ремонта покрытия

Ограничения будут действовать с 15 по 18 мая, движение транспорта будет организовано по одной полосе.

С 19:00 15 мая до 19:00 18 мая в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, специалисты коммунального предприятия «Киевавтошляхмист» будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра.

На время выполнения работ движение транспорта будет организовано по средней полосе.

В городской администрации предупредили, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения ремонта могут измениться.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» извинились за временные неудобства и призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

