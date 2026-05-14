У Житомирі патрульні покарали любителів небезпечних маневрів на мотоциклах, відео

У Житомирі патрульна поліція притягнула до відповідальності водіїв двоколісного транспорту після того, як у соцмережах з’явилося відео з порушеннями правил дорожнього руху.

Як повідомили у Патрульній поліції, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили ролик, на якому мотоциклісти небезпечно маневрували між смугами руху. До того ж, один із водіїв керував транспортом без мотошолома.

Поліцейські встановили маршрут руху мотоциклістів та зафіксували низку порушень ПДР. Згодом усіх учасників події вдалося встановити та притягнути до відповідальності.

Зокрема, їм винесено постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП, а також дві постанови за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

