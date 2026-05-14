В Житомире патрульные наказали любителей опасных маневров на мотоциклах, видео

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили ролик, на котором мотоциклисты опасно маневрировали между полосами движения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире патрульная полиция привлекла к ответственности водителей двухколесного транспорта после того, как в соцсетях появилось видео с нарушениями правил дорожного движения.

Как сообщили в Патрульной полиции, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили ролик, на котором мотоциклисты опасно маневрировали между полосами движения. Кроме того, один из водителей управлял транспортом без мотошлема.

Полицейские установили маршрут движения мотоциклистов и зафиксировали ряд нарушений ПДД. Впоследствии всех участников события удалось установить и привлечь к ответственности.

В частности, им вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП, а также два постановления по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.