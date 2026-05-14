Скільки може зберігатися ID-картка та закордонний паспорт у ДМС, ЦНАПах та центрах «Паспортний сервіс»
У Державній міграційній службі роз’яснили, скільки часу готові ID-картки та закордонні паспорти можуть зберігатися у підрозділах служби, ЦНАПах та центрах «Паспортний сервіс».
Так, у мирний час вже виготовлені ID-картка або паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігаються у підрозділах ДМС протягом двох років.
Якщо громадянин не має можливості забрати документ у цей термін, він може подати заяву та продовжити строк зберігання паспорта до трьох років.
Водночас у Центрах надання адміністративних послуг та центрах «Паспортний сервіс» державного підприємства ДП «Документ» діють інші строки зберігання документів:
- закордонний паспорт — один місяць;
- ID-картка — три місяці.
Після завершення цих строків оформлені документи передають до територіальних підрозділів ДМС для подальшого зберігання.
У міграційній службі також наголосили, що до завершення воєнного стану готові документи у підрозділах ДМС зберігатимуться необмежений термін.
