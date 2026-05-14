  1. В Україні

Скільки може зберігатися ID-картка та закордонний паспорт у ДМС, ЦНАПах та центрах «Паспортний сервіс»

23:48, 14 травня 2026
Під час воєнного стану діють інші правила.
У Державній міграційній службі роз’яснили, скільки часу готові ID-картки та закордонні паспорти можуть зберігатися у підрозділах служби, ЦНАПах та центрах «Паспортний сервіс».

Так, у мирний час вже виготовлені ID-картка або паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігаються у підрозділах ДМС протягом двох років.

Якщо громадянин не має можливості забрати документ у цей термін, він може подати заяву та продовжити строк зберігання паспорта до трьох років.

Водночас у Центрах надання адміністративних послуг та центрах «Паспортний сервіс» державного підприємства ДП «Документ» діють інші строки зберігання документів:

  • закордонний паспорт — один місяць;
  • ID-картка — три місяці.

Після завершення цих строків оформлені документи передають до територіальних підрозділів ДМС для подальшого зберігання.

У міграційній службі також наголосили, що до завершення воєнного стану готові документи у підрозділах ДМС зберігатимуться необмежений термін.

документи закордонний паспорт міграційна служба ID-паспорт воєнний стан

