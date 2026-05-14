Сколько может храниться ID-карта и заграничный паспорт в ГМС, ЦПАУ и центрах «Паспортный сервис»

Во время военного положения действуют другие правила.

В Государственной миграционной службе разъяснили, сколько времени готовые ID-карты и заграничные паспорта могут храниться в подразделениях службы, ЦПАУ и центрах «Паспортный сервис».

Так, в мирное время уже изготовленные ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу хранятся в подразделениях ГМС в течение двух лет.

Если гражданин не имеет возможности забрать документ в этот срок, он может подать заявление и продлить срок хранения паспорта до трех лет.

В то же время в Центрах предоставления административных услуг и центрах «Паспортный сервис» государственного предприятия ГП «Документ» действуют другие сроки хранения документов:

заграничный паспорт — один месяц;

ID-карта — три месяца.

После завершения этих сроков оформленные документы передают в территориальные подразделения ГМС для дальнейшего хранения.

В миграционной службе также подчеркнули, что до завершения военного положения готовые документы в подразделениях ГМС будут храниться неограниченный срок.

