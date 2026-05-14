  1. В Украине

Сколько может храниться ID-карта и заграничный паспорт в ГМС, ЦПАУ и центрах «Паспортный сервис»

23:48, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время военного положения действуют другие правила.
Сколько может храниться ID-карта и заграничный паспорт в ГМС, ЦПАУ и центрах «Паспортный сервис»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной миграционной службе разъяснили, сколько времени готовые ID-карты и заграничные паспорта могут храниться в подразделениях службы, ЦПАУ и центрах «Паспортный сервис».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, в мирное время уже изготовленные ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу хранятся в подразделениях ГМС в течение двух лет.

Если гражданин не имеет возможности забрать документ в этот срок, он может подать заявление и продлить срок хранения паспорта до трех лет.

В то же время в Центрах предоставления административных услуг и центрах «Паспортный сервис» государственного предприятия ГП «Документ» действуют другие сроки хранения документов:

  • заграничный паспорт — один месяц;
  • ID-карта — три месяца.

После завершения этих сроков оформленные документы передают в территориальные подразделения ГМС для дальнейшего хранения.

В миграционной службе также подчеркнули, что до завершения военного положения готовые документы в подразделениях ГМС будут храниться неограниченный срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

документы загранпаспорт миграционная служба ID-паспорт военное положение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]