  У світі

Meta запускає «інкогніто»-режим для чатів із ШІ у WhatsApp

22:36, 14 травня 2026
Нова функція дозволить вести приватні розмови зі ШІ із автоматичним видаленням повідомлень та обмеженим збереженням даних.
Компанія Meta оголосила про впровадження режиму «інкогніто» для чатів із Meta AI у месенджері WhatsApp. Функція дає змогу користувачам вести приватні розмови зі штучним інтелектом у захищеному середовищі, де доступ до листування не матиме навіть сама компанія.

Запустити новий режим можна через окрему кнопку в особистих чатах із Meta AI. Згодом функція стане доступною і в окремому застосунку чатбота. Розгортання оновлення відбуватиметься поступово протягом найближчих місяців.

У Meta зазначають, що в «інкогніто»-режимі анонімні розмови не зберігаються, а повідомлення автоматично видаляються після завершення чату. Сесія також завершується автоматично у разі блокування телефону або закриття застосунку, після чого штучний інтелект втрачає контекст попередньої розмови.

Віце-президентка з продуктів WhatsApp Еліс Ньютон-Рекс у коментарі TechCrunch зазначила, що користувачі дедалі частіше звертаються до ШІ із запитами, які стосуються фінансів, медицини та особистих тем, тому забезпечення конфіденційності є критично важливим.

У Meta нагадали, що минулого року компанія представила технологію приватної обробки даних, яка дозволяє працювати ШІ-інструментам без порушення наскрізного шифрування. На її основі вже реалізовані окремі функції, зокрема підсумки повідомлень.

Водночас новий «інкогніто»-режим працюватиме на базі моделі Muse Spark, яку представили минулого місяця.

У майбутніх оновленнях користувачі WhatsApp також зможуть викликати Meta AI безпосередньо в групових чатах і ставити запитання приватно — без сповіщень і без відображення відповідей для інших учасників розмови.

