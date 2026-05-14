Meta запускает режим «инкогнито» для чатов с ИИ в WhatsApp

22:36, 14 мая 2026
Новая функция позволит вести приватные беседы с ИИ с автоматическим удалением сообщений и ограниченным хранением данных.
Компания Meta объявила о внедрении режима «инкогнито» для чатов с Meta AI в мессенджере WhatsApp. Функция позволяет пользователям вести частные беседы с искусственным интеллектом в защищенной среде, где доступ к переписке не будет даже у самой компании.

Запустить новый режим можно через отдельную кнопку в личных чатах с Meta AI. Впоследствии функция станет доступна и в отдельном приложении чат-бота. Развертывание обновления будет происходить постепенно в течение ближайших месяцев.

В Meta отмечают, что в «инкогнито»-режиме анонимные разговоры не сохраняются, а сообщения автоматически удаляются после завершения чата. Сессия также завершается автоматически в случае блокировки телефона или закрытия приложения, после чего искусственный интеллект теряет контекст предыдущего разговора.

Вице-президент по продуктам WhatsApp Элис Ньютон-Рекс в комментарии TechCrunch отметила, что пользователи все чаще обращаются к ИИ с запросами, касающимися финансов, медицины и личных тем, поэтому обеспечение конфиденциальности является критически важным.

В Meta напомнили, что в прошлом году компания представила технологию приватной обработки данных, которая позволяет работать ИИ-инструментам без нарушения сквозного шифрования. На ее основе уже реализованы отдельные функции, в частности сводки сообщений.

При этом новый режим «инкогнито» будет работать на базе модели Muse Spark, представленной в прошлом месяце.

В будущих обновлениях пользователи WhatsApp также смогут вызывать Meta AI непосредственно в групповых чатах и задавать вопросы в частном порядке — без уведомлений и без отображения ответов для других участников разговора.

