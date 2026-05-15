Військовим пояснили, як оскаржити рішення ВЛК та куди подавати скаргу

У разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії військовослужбовець може звернутися до ВЛК вищого рівня або оскаржити рішення у суді.

До Офісу Військового омбудсмана надходять звернення від військовослужбовців, які не погоджуються з висновками військово-лікарських комісій. Найчастіше заявники вважають, що ВЛК не врахувала фактичний стан здоров’я, діагнози або медичні документи під час визначення придатності до військової служби.

У відомстві наголошують, що не мають повноважень перевіряти або оцінювати медичні висновки ВЛК. У разі незгоди з рішенням військовослужбовець може оскаржити його до ВЛК вищого рівня або звернутися до суду.

Зокрема:

рішення гарнізонних та позаштатних ВЛК оскаржуються до регіональної ВЛК;

рішення регіональних ВЛК — до Центральної ВЛК.

Подати скаргу до ВЛК вищого рівня необхідно протягом 30 днів із моменту отримання висновку. Для звернення до суду строк становить до шести місяців.

Скарга подається у довільній формі. У ній необхідно зазначити, з чим саме не погоджується військовослужбовець, які медичні обставини або документи не були враховані, а також додати медичні довідки, висновки та інші підтвердження.

Після розгляду скарги ВЛК вищого рівня може:

переглянути рішення нижчої комісії на підставі поданих документів;

призначити повторний медичний огляд.

Повторний огляд має проводити інша ВЛК протягом одного місяця.

Водночас рішення ВЛК будь-якого рівня можна оскаржити у суді. Суд має право перевірити, чи дотрималася комісія встановленої процедури, чи врахувала всі медичні документи та чи законно ухвалила рішення. Також суд може зобов’язати провести повторний медичний огляд, однак не визначає придатність до служби.

В Офісі Військового омбудсмана також звернули увагу на скарги військовослужбовців, яким ВЛК не пов’язує поранення із захистом Батьківщини через відсутність довідки про обставини поранення. Через це військові не можуть отримати належні соціальні гарантії.

Якщо військова частина не оформлює таку довідку, військовослужбовець може звернутися зі скаргою до Офісу Військового омбудсмана.

