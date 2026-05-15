военнослужащим объяснили, как обжаловать решение ВВК и куда подавать жалобу

В Офис Военного омбудсмана поступают обращения от военнослужащих, которые не согласны с выводами военно-врачебных комиссий. Чаще всего заявители считают, что ВВК не учла фактическое состояние здоровья, диагнозы или медицинские документы при определении пригодности к военной службе.

В ведомстве подчеркивают, что не имеют полномочий проверять или оценивать медицинские заключения ВВК. В случае несогласия с решением военнослужащий может обжаловать его в ВВК более высокого уровня или обратиться в суд.

В частности:

решения гарнизонных и внештатных ВВК обжалуются в региональную ВВК;

решения региональных ВВК — в Центральную ВВК.

Подать жалобу в ВВК более высокого уровня необходимо в течение 30 дней с момента получения заключения. Для обращения в суд срок составляет до шести месяцев.

Жалоба подается в произвольной форме. В ней необходимо указать, с чем именно не согласен военнослужащий, какие медицинские обстоятельства или документы не были учтены, а также добавить медицинские справки, заключения и другие подтверждения.

После рассмотрения жалобы ВВК более высокого уровня может:

пересмотреть решение нижестоящей комиссии на основании поданных документов;

назначить повторный медицинский осмотр.

Повторный осмотр должна проводить другая ВВК в течение одного месяца.

В то же время решение ВВК любого уровня можно обжаловать в суде. Суд имеет право проверить, соблюдала ли комиссия установленную процедуру, учла ли все медицинские документы и законно ли приняла решение. Также суд может обязать провести повторный медицинский осмотр, однако не определяет пригодность к службе.

В Офисе Военного омбудсмана также обратили внимание на жалобы военнослужащих, которым ВВК не связывает ранение с защитой Родины из-за отсутствия справки об обстоятельствах ранения. Из-за этого военные не могут получить надлежащие социальные гарантии.

Если воинская часть не оформляет такую справку, военнослужащий может обратиться с жалобой в Офис Военного омбудсмана.

