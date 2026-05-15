  1. В Україні

Як громадському об’єднанню змінити юридичну адресу: перелік документів і вартість послуги

07:18, 15 травня 2026
Порядок зміни місцезнаходження громадських об’єднань і правила прискореної реєстрації.
Для зміни місцезнаходження юридичної особи-громадського об’єднання необхідно подати заяву про державну реєстрацію та сплатити адміністративний збір. Про це нагадали у сфері державної реєстрації Мін’юсту.

Зокрема, для державної реєстрації зміни адреси громадського об’єднання подається заява за формою 4, затвердженою Міністерством юстиції, а також документ про сплату адміністративного збору.

Якщо адреса громадського об’єднання зазначена у статуті, тоді додатково необхідно подати:

  • примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про внесення змін;
  • реєстр осіб, які брали участь у засіданні уповноваженого органу;
  • статут громадського об’єднання у новій редакції.

У разі подання документів поштою підпис заявника на заяві має бути нотаріально засвідчений.

Строк розгляду документів для державної реєстрації зміни місцезнаходження громадського об’єднання становить до трьох робочих днів із дати подання документів.

Розмір адміністративного збору складає 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — наразі це 330 грн.

Також заявники можуть скористатися послугою прискореної реєстрації:

  • протягом двох робочих днів — за подвійний розмір адмінзбору (660 грн);
  • протягом 24 годин — за п’ятикратний розмір адмінзбору (1650 грн).

Водночас адміністративний збір не справляється, якщо зміна місцезнаходження пов’язана з перейменуванням вулиць, площ, провулків чи інших об’єктів топоніміки.

Крім того, під час воєнного стану діють обмеження щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб. Зокрема, заборонено реєструвати зміну адреси, якщо нове місцезнаходження належатиме до тимчасово окупованої території, для якої не визначено дату завершення окупації.

мінюст Міністерство юстиції України



