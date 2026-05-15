Как общественному объединению изменить юридический адрес: перечень документов и стоимость услуги
Для изменения местонахождения юридического лица-общественного объединения необходимо подать заявление о государственной регистрации и оплатить административный сбор. Об этом напомнили в сфере государственной регистрации Минюста.
В частности, для государственной регистрации изменения адреса общественного объединения подается заявление по форме 4, утвержденной Министерством юстиции, а также документ об оплате административного сбора.
Если адрес общественного объединения указан в уставе, тогда дополнительно необходимо подать:
- экземпляр оригинала или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления о внесении изменений;
- реестр лиц, принимавших участие в заседании уполномоченного органа;
- устав общественного объединения в новой редакции.
В случае подачи документов почтовым отправлением подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально заверена.
Срок рассмотрения документов для государственной регистрации изменения местонахождения общественного объединения составляет до трех рабочих дней с даты подачи документов.
Размер административного сбора составляет 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц — в настоящее время это 330 грн.
Также заявители могут воспользоваться услугой ускоренной регистрации:
- в течение двух рабочих дней — за двойной размер админсбора (660 грн);
- в течение 24 часов — за пятикратный размер админсбора (1650 грн).
В то же время административный сбор не взимается, если изменение местонахождения связано с переименованием улиц, площадей, переулков или других объектов топонимики.
Кроме того, во время военного положения действуют ограничения относительно изменения местонахождения юридических лиц. В частности, запрещено регистрировать изменение адреса, если новое местонахождение будет относиться к временно оккупированной территории, для которой не определена дата завершения оккупации.
