Як подати скаргу на державного реєстратора особисто або через представника

Строки подання скарги, вимоги до документів та особливості оформлення звернення через представника.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можна подавати як особисто, так і через представника, однак у другому випадку необхідно додатково підтвердити повноваження представника.

Йдеться про оскарження рішень чи бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подати скаргу можна до Міністерства юстиції, його територіальних органів або до суду. Порядок розгляду таких звернень визначений постановою Кабінету Міністрів №1128.

У Мін’юсті звертають увагу, що строки подання скарги є однаковими незалежно від того, подає її особисто заявник чи його представник.

Зокрема, скаргу можна подати:

протягом двох місяців із дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав;

але не пізніше одного року з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності — у сфері державної реєстрації юридичних осіб та ФОП.

Якщо скаргу подає сам заявник, документ має бути підписаний особисто. У разі подання в електронній формі скарга обов’язково скріплюється кваліфікованим електронним підписом заявника. Також необхідно додати документи, які підтверджують порушення прав.

Якщо ж скаргу подає представник, до неї обов’язково додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження. Для адвоката таким документом може бути ордер або довіреність, а для інших осіб — нотаріально посвідчена довіреність.

Крім того, у скарзі необхідно зазначити дані представника, зокрема адресу для листування, номер телефону та електронну пошту. Скарга підписується представником, а в електронному форматі — скріплюється його КЕП.

У Мін’юсті наголошують: якщо скаргу подано особою без належних повноважень, її залишать без розгляду по суті.

