  1. В Україні

Як подати скаргу на державного реєстратора особисто або через представника

07:54, 15 травня 2026
Строки подання скарги, вимоги до документів та особливості оформлення звернення через представника.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можна подавати як особисто, так і через представника, однак у другому випадку необхідно додатково підтвердити повноваження представника.

Йдеться про оскарження рішень чи бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подати скаргу можна до Міністерства юстиції, його територіальних органів або до суду. Порядок розгляду таких звернень визначений постановою Кабінету Міністрів №1128.

У Мін’юсті звертають увагу, що строки подання скарги є однаковими незалежно від того, подає її особисто заявник чи його представник.

Зокрема, скаргу можна подати:

  • протягом двох місяців із дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав;
  • але не пізніше одного року з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності — у сфері державної реєстрації юридичних осіб та ФОП.

Якщо скаргу подає сам заявник, документ має бути підписаний особисто. У разі подання в електронній формі скарга обов’язково скріплюється кваліфікованим електронним підписом заявника. Також необхідно додати документи, які підтверджують порушення прав.

Якщо ж скаргу подає представник, до неї обов’язково додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження. Для адвоката таким документом може бути ордер або довіреність, а для інших осіб — нотаріально посвідчена довіреність.

Крім того, у скарзі необхідно зазначити дані представника, зокрема адресу для листування, номер телефону та електронну пошту. Скарга підписується представником, а в електронному форматі — скріплюється його КЕП.

У Мін’юсті наголошують: якщо скаргу подано особою без належних повноважень, її залишать без розгляду по суті.

мінюст Міністерство юстиції України



