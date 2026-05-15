Как подать жалобу на государственного регистратора лично или через представителя

Сроки подачи жалобы, требования к документам и особенности оформления обращения через представителя.

Жалобы на решения, действия или бездействие государственного регистратора можно подавать как лично, так и через представителя, однако во втором случае необходимо дополнительно подтвердить полномочия представителя.

Речь идет об обжаловании решений или бездействия в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, а также государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Подать жалобу можно в Министерство юстиции, его территориальные органы или в суд. Порядок рассмотрения таких обращений определен постановлением Кабинета Министров №1128.

В Минюсте обращают внимание, что сроки подачи жалобы одинаковы независимо от того, подает ее лично заявитель или его представитель.

В частности, жалобу можно подать:

в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав;

но не позднее одного года со дня принятия решения, совершения действия или бездействия — в сфере государственной регистрации юридических лиц и ФЛП.

Если жалобу подает сам заявитель, документ должен быть подписан лично. В случае подачи в электронной форме жалоба обязательно скрепляется квалифицированной электронной подписью заявителя. Также необходимо добавить документы, подтверждающие нарушение прав.

Если же жалобу подает представитель, к ней обязательно прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия. Для адвоката таким документом может быть ордер или доверенность, а для других лиц — нотариально удостоверенная доверенность.

Кроме того, в жалобе необходимо указать данные представителя, в частности адрес для переписки, номер телефона и электронную почту. Жалоба подписывается представителем, а в электронном формате — скрепляется его КЭП.

В Минюсте подчеркивают: если жалоба подана лицом без надлежащих полномочий, ее оставят без рассмотрения по существу.

